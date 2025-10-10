Expiloto de Fórmula 1 perdió su licencia de conducir por exceso de velocidad

El expiloto británico Mark Blundell recibió una multa y perdió su licencia por conducir con exceso de velocidad en Inglaterra

El expiloto británico Mark Blundell, de 59 años, recibió una sanción de seis meses sin licencia de conducir y una multa de $1.250, por exceder los límites de velocidad en una carretera del interior de Inglaterra.

El diario británico Daily Mirror informó que Blundell no se presentó ante la Corte Magistral de Northampton para enfrentar el proceso judicial. En su lugar, envió a un abogado con un documento en el que admitió su culpa y se comprometió a acatar la sanción.

Blundell fue piloto de Fórmula 1 durante cuatro temporadas. Debutó en 1991 con Brabham Yamaha, volvió en 1993 y corrió hasta 1995. Participó con las escuderías Ligier, Tyrrell y McLaren, acumulando 32 carreras y tres podios, todos en tercer lugar.

Luego de su paso por la Fórmula 1, compitió en la Fórmula Indy entre 1996 y 2000. Su principal logro en el automovilismo se dio en 1992, cuando ganó las 24 Horas de Le Mans con Peugeot.

Actualmente, Blundell es empresario en el área de marketing deportivo y representante de pilotos de carreras. Hasta el momento, no ha emitido declaraciones públicas sobre la suspensión de su licencia ni sobre la sanción económica.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.