Puro Deporte

Expiloto de Fórmula 1 perdió su licencia de conducir por exceso de velocidad

El castigo que recibió un expiloto de Fórmula 1 por una infracción cometida en carretera genera sorpresa en el Reino Unido

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El expiloto británico Mark Blundell recibió una multa y perdió su licencia por conducir con exceso de velocidad en Inglaterra
El expiloto británico Mark Blundell recibió una multa y perdió su licencia por conducir con exceso de velocidad en Inglaterra (BRIAN CLEARY/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCF1Fórmula 1Mark Blundell
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.