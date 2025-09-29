Murió Roscoe, el famoso perro de Lewis Hamilton: ‘Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida’

Roscoe, el perro de Lewis Hamilton, murió por neumonía. El piloto lo despidió en redes y la Fórmula 1 le rindió homenaje.

Roscoe, el bulldog inglés del piloto británico Lewis Hamilton, falleció el domingo por la noche, tras pasar cuatro días con soporte vital.

La noticia fue anunciada por el propio Hamilton en sus redes sociales, donde compartió un mensaje que generó gran impacto entre sus seguidores y la comunidad de la Fórmula 1.

El deportista explicó que Roscoe estuvo hospitalizado por una neumonía que comprometió gravemente su capacidad para respirar. A pesar de la sedación y una intervención médica urgente para reactivar su corazón, el perro no logró sobrevivir.

Hamilton declaró que, luego de ver el estado del animal, tomó lo que calificó como “la decisión más difícil” de su vida: permitir que Roscoe descansara en paz.

El bulldog Roscoe falleció en brazos de Hamilton

Roscoe murió el domingo, mientras descansaba en brazos de su dueño. El piloto expresó su dolor y agradecimiento por haber compartido más de una década con el animal. Relató que el perro nunca dejó de luchar y lo describió como un “ángel” y un “verdadero amigo”.

En su publicación, Hamilton también recordó a Coco, el hermano de Roscoe, quien murió años atrás. Indicó que ahora ambos están juntos, y reflexionó sobre el dolor que provoca perder a una mascota querida.

“Después de cuatro días con soporte vital, luchando con todas sus fuerzas, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida: despedirme de Roscoe. Nunca dejó de luchar, hasta el final. Me siento muy agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo”, expresó el deportista en un emotivo posteo.

Además del mensaje en Instagram, el piloto acudió a su cuenta de X (antes Twitter) para compartir unas breves palabras de despedida: “Anoche perdí a mi mejor amigo”. Agradeció el apoyo de los aficionados y el cariño que el perro recibió a lo largo de los años.

La cuenta oficial de Roscoe en Instagram, que tenía más de un millón de seguidores, también confirmó el fallecimiento.

La Fórmula 1 también rindió homenaje a Roscoe

Tras conocerse la noticia, la organización de la Fórmula 1 publicó un comunicado oficial. En este se destacó la simpatía que generaba en los paddocks y el cariño que provocaba entre los fanáticos de la competencia.

La publicación describió al bulldog como una “verdadera estrella” que dejó huella en la comunidad del automovilismo y ofreció sus condolencias a Hamilton.

Roscoe solía acompañar a Lewis Hamilton durante las carreras y los eventos de la F1. Se convirtió en una figura icónica dentro del circuito, reconocido por su presencia en los boxes y por compartir con fanáticos y medios de comunicación.

El bulldog también tuvo una vida mediática propia. Su cuenta en redes sociales, manejada por el entorno de Hamilton, documentaba sus viajes, entrenamientos y momentos cotidianos, lo que lo transformó en una figura muy seguida dentro y fuera del deporte.

A pesar del duro momento personal, Lewis Hamilton tiene previsto volver a las pistas este domingo en el Gran Premio de Singapur. El piloto continúa activo en la temporada de Fórmula 1, aunque sus seguidores siguen atentos al duelo que atraviesa por la pérdida de su mascota más querida.

