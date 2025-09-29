Puro Deporte

Murió Roscoe, el famoso perro de Lewis Hamilton: ‘Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida’

Lewis Hamilton compartió una desgarradora despedida tras la muerte de Roscoe, su icónico bulldog. Conozca los detalles que conmovieron a la Fórmula 1

Por La Nación / Argentina / GDA
Roscoe, el perro de Lewis Hamilton, murió por neumonía. El piloto lo despidió en redes y la Fórmula 1 le rindió homenaje.
Roscoe, el perro de Lewis Hamilton, murió por neumonía. El piloto lo despidió en redes y la Fórmula 1 le rindió homenaje. (IG/@lewishamilton/IG/@lewishamilton)







