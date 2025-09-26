Lewis Hamilton vive horas de angustia por Roscoe, su perro que está en coma tras sufrir paro cardíaco

Hamilton reveló que su perro Roscoe está en coma tras un paro cardíaco. El piloto lo acompaña en el hospital veterinario.

Lewis Hamilton solicitó oraciones para su perro Roscoe, un bulldog inglés que permanece hospitalizado y en coma inducido tras sufrir un paro cardíaco.

El piloto británico de Fórmula 1 publicó imágenes en su cuenta de Instagram al lado del animal en una clínica veterinaria.

Hamilton, de 40 años, explicó que Roscoe volvió a padecer neumonía, lo que le causó dificultades respiratorias.

Por esa razón, fue sedado para estabilizarlo y facilitar los exámenes médicos. Sin embargo, durante el procedimiento, su corazón dejó de latir.

El piloto indicó que los veterinarios lograron reanimarlo y actualmente se encuentra en coma.

Añadió que los especialistas intentarían despertarlo al día siguiente. Manifestó que permanecería a su lado y agradeció a sus seguidores por las muestras de apoyo.

Roscoe ha sido el compañero inseparable de Hamilton desde 2013. El piloto lo eligió después de revisar más de mil perros, buscando un animal con pedigrí excepcional.

El padre de Roscoe fue campeón en España y su madre, campeona en Irlanda.

El bulldog inglés se ha convertido en una figura habitual en los paddocks de la Fórmula 1. Ha acompañado a su dueño a carreras y eventos internacionales, ganando notoriedad entre los aficionados y en redes sociales.

