Lewis Hamilton vive horas de angustia por Roscoe, su perro que está en coma tras sufrir paro cardíaco

Roscoe, el bulldog inglés de Lewis Hamilton, permanece en coma tras una recaída por neumonía que derivó en paro cardíaco

Por O Globo / Brasil / GDA
Hamilton reveló que su perro Roscoe está en coma tras un paro cardíaco. El piloto lo acompaña en el hospital veterinario.
Hamilton reveló que su perro Roscoe está en coma tras un paro cardíaco. El piloto lo acompaña en el hospital veterinario. (Instagram/@lewishamilton)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

