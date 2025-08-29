¿Los sapos beben agua? El extraño hábito de un anfibio desconcertó a un jugador brasileño; esto dice la ciencia

El sapo que visita al jugador Rodrigo Nestor busca agua y alimento. Científicos explican por qué el comportamiento no debe causar alarma.

El centrocampista del club Bahía, de Brasil, Rodrigo Nestor, sorprendió en sus redes sociales al mostrar a un visitante inesperado que aparece con frecuencia en su hogar: un sapo que permanece dentro del recipiente de agua de su perro.

En una serie de historias publicadas en Instagram, el jugador documentó cómo el anfibio regresaba una y otra vez al plato del animal. Nestor aseguró que el sapo incluso parecía “agrandado” desde que se volvió viral por la atención que generó su presencia.

Según especialistas consultados, el comportamiento del animal no solo tiene una explicación lógica, sino que también revela datos interesantes sobre cómo sobreviven los anfibios fuera de su hábitat natural.

¿Por qué un sapo busca agua en casas?

De acuerdo con el Instituto Butantan de Brasil, los sapos, ranas y otras especies similares no beben agua por la boca, sino que la absorben por la piel, específicamente en una zona ubicada debajo del abdomen, conocida como región inguinal.

La especie que apareció en casa del futbolista corresponde probablemente a un sapo-cururú (Rhinella marina), uno de los más comunes en zonas urbanas de Brasil, indicó Leonardo Ribeiro de Paula, biólogo con formación en comportamiento animal.

El experto señaló que estos sapos buscan ambientes húmedos para mantenerse hidratados, y que el plato de agua del perro cumplía con esas condiciones. Además, resaltó que la piel del anfibio es porosa y vascularizada, por lo que juega un papel crucial tanto en la hidratación como en el intercambio de gases.

El calor extremo influye en su conducta

Según el biólogo, el sapo pudo haberse refugiado en el plato del perro debido a temperaturas elevadas. En ausencia de charcas o vegetación húmeda, estos animales optan por buscar fuentes alternativas de agua, incluso si se trata de recipientes utilizados por mascotas.

Además, otro comportamiento observado por expertos del Instituto Rã-bugio en Santa Catarina confirma que los sapos pueden alimentarse de concentrados para perros, como las croquetas, aunque durante mucho tiempo se creyó que solo consumían insectos vivos.

El investigador Germano Woehl Jr. aseguró haber recibido decenas de casos similares. Señaló que estos sapos son oportunistas y se instalan en lugares con acceso a alimento y humedad, como patios, jardines, baños, lavanderías o zonas donde se acumula agua de lluvia.

Papel de los sapos en el ecosistema

Aunque su presencia en espacios residenciales pueda resultar molesta, los sapos cumplen funciones importantes dentro de los ecosistemas. Ayudan a controlar plagas, contribuyen al avance de la ciencia y actúan como bioindicadores ambientales, debido a su alta sensibilidad ante cambios ecológicos.

