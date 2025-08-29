Ciencia

¿Los sapos beben agua? El extraño hábito de un anfibio desconcertó a un jugador brasileño; esto dice la ciencia

Un sapo-cururú se instaló en el plato de agua del perro del jugador Rodrigo Nestor; ¿qué lo llevó a hacerlo?

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El sapo que visita al jugador Rodrigo Nestor busca agua y alimento. Científicos explican por qué el comportamiento no debe causar alarma.
El sapo que visita al jugador Rodrigo Nestor busca agua y alimento. Científicos explican por qué el comportamiento no debe causar alarma. (Instagram/@nestor_)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGsaposapo cururúRodrigo Nestor
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.