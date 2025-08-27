Ciencia

La ciencia busca desentrañar el secreto de la atleta que, a los 92 años, sigue rompiendo récords

Investigadores en Italia y Estados Unidos analizan el asombroso estado físico de la velocista que impone récords mundiales en la categoría de mayores de 90 años

Por Jailine González Gómez
Emma Mazzenga corre a los 92 años con músculos como los de una persona joven. Así la estudia la ciencia para entender su extraordinaria condición.
Emma Mazzenga corre a los 92 años con músculos como los de una persona joven. Así la estudia la ciencia para entender su extraordinaria condición. (Fidal Veneto/Federazione Italiana di Atletica Leggera)







