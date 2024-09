Lewis Hamilton confiesa su lucha contra la depresión desde la adolescencia

El siete veces campeón mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton , reveló que ha luchado con problemas de salud mental desde su adolescencia, producto del acoso escolar y la presión de las competencias. Hamilton confesó que la depresión ha sido una constante en su vida, afectándolo desde los 13 años.

En una entrevista reciente con el Sunday Times, el piloto británico de 39 años compartió cómo los episodios de racismo que sufrió durante su infancia en Stevenage, Inglaterra, contribuyeron a agravar su situación. “Pasé por momentos realmente difíciles cuando tenía 20 años”, comentó. “La presión de las carreras y el acoso en la escuela me afectaron gravemente”.

Hamilton explicó que la pandemia del 2020 fue un punto de inflexión en su vida, cuando decidió adoptar prácticas para mejorar su bienestar mental. Comenzó a despertar a las 5 a. m. para meditar y correr, lo que lo ayudó a conectarse con sus emociones y a manejar mejor su estado mental.

“Al principio me costaba calmar mi mente”, dijo, pero con el tiempo encontró en la meditación un método efectivo para recuperar el control.

LEA MÁS: Lewis Hamilton se quedó con su GP de casa en su última temporada con Mercedes

Lewis Hamilton adoptó hábitos durante la pandemia como correr para mejorar su salud mental. Fotos: Redes sociales.

A pesar de sus esfuerzos, Hamilton mencionó que sigue buscando nuevas formas de apoyo, como terapia. “Hablé con una terapeuta hace años, pero no me resultó útil. Ahora, me gustaría encontrar a alguien”, admitió. La conversación sobre salud mental es algo que el piloto valora profundamente, pues considera que el acceso a ayuda es crucial para quienes atraviesan momentos difíciles.

Hamilton ocupa actualmente el sexto lugar en la clasificación de pilotos de la temporada 2024, habiendo ganado dos Grandes Premios. Sin embargo, al final de esta temporada, dejará Mercedes, equipo con el que ha competido por 12 años, para unirse a Ferrari.

El piloto también abordó cómo la fama y el éxito no han borrado el impacto del racismo que sufrió de niño. Para él, la lucha contra el acoso y el racismo sigue vigente, tanto en su vida personal como en la sociedad.

“No tenía a nadie con quien hablar en ese momento”, relató sobre su infancia, destacando la importancia de romper el estigma alrededor de los problemas de salud mental.

LEA MÁS: Tremendo accidente en la Fórmula 1 enciende las alarmas: piloto salió del auto en llamas