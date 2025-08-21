Tiene una deuda por pensión alimentaria y ahora estaría esperando otro hijo: el nuevo escándalo del futbolista Mauro Icardi

Wanda Nara habló de un posible embarazo de la China Suárez con Icardi, en medio de un proceso judicial por pensión.

Wanda Nara regresó a la Argentina y dejó en el aire una afirmación que encendió nuevas especulaciones sobre Mauro Icardi. Durante su arribo al Aeropuerto Ezeiza, este jueves 21 de agosto, la empresaria fue abordada por la prensa y, sin nombrar directamente a Eugenia “la China” Suárez, sugirió que esta podría estar esperando un hijo del futbolista.

En medio del diálogo con los medios, Nara contó que se comunicó con su exesposo. Según relató, Icardi le habría dicho que busca ser feliz y que posiblemente pronto haya “una noticia que todos imaginan”. Si bien evitó confirmar o negar de forma directa un posible embarazo de Suárez, sus palabras generaron una ola de conjeturas.

Consultada sobre el origen de la información, indicó que alguien la llamó para comunicárselo. Rechazó ofrecer detalles y afirmó que está enfocada en su presente. Señaló que su interlocutor compartió con ella diversas situaciones personales y reiteró que desea que esa persona pueda encontrar la felicidad.

En la entrevista, también se le preguntó si sus hijas Francesca (10) e Isabella (8) conocían la supuesta noticia. A eso respondió que nadie se las había comunicado. Cuestionó, además, que las menores no fueron contactadas ni siquiera en el Día del Niño.

Desde el estudio del programa televisivo, los conductores insistieron en conocer si efectivamente Suárez está embarazada. Nara evitó confirmar. Dijo que le contaron muchas cosas y que podría ser que le mintieran. Agregó que no le interesa verificar la veracidad de esos datos y aclaró que no es vocera de esa relación.

En otro momento, la presentadora aseguró haber sido víctima de violencia de parte de Icardi y expresó que sus hijas no desean mantener vínculo con él. Afirmó que siente lástima por lo que Eugenia Suárez podría vivir, y opinó que la imagen que proyecta la actriz no se corresponde con su realidad.

La conductora expresó empatía como mujer y madre. Indicó que le habría gustado haber recibido advertencias antes de su relación con Icardi y sostuvo que el tiempo revelará si Suárez también es víctima.

Durante la conversación también criticó que el futbolista pague la educación de los hijos de su actual pareja en Turquía, mientras no asume los gastos de sus hijas. Cuestionó que Icardi actúe por venganza y no por compromiso paterno, y sostuvo que esa actitud constituye una forma de violencia hacia las niñas.

Recordó que el deportista no estuvo presente en el cumpleaños de Francesca, pero sí participó en el festejo de Magnolia, hija de Suárez y Benjamín Vicuña.

Este nuevo capítulo se da apenas días después de que la Justicia condenara a Mauro Icardi por una deuda alimentaria superior a $120.000. El fallo incluyó una orden de embargo sobre una de sus propiedades en Argentina. Asimismo, la sentencia establece que, si Icardi ingresa a territorio argentino, no podrá salir del país hasta resolver la situación.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.