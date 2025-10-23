Exjugador de Alajuelense: ‘Aquí tienen muy endiosado a Mariano Torres’ (vea todo lo que dijo)

Mariano Torres estuvo muy controlado en el último clásico entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa.

El triunfo de Liga Deportiva Alajuelense ante Saprissa (2-0) en el clásico nacional más reciente sigue siendo tema de conversación y así pasó en el programa Rematadoz, que se transmite en el canal de Youtube del creador de contenido Esteban Amador, más conocido como Piolo.

Fiel a su estilo, el exfutbolista de la Liga, Carlos Hernández, hizo un comentario filoso, esta vez sobre el capitán morado, Mariano Torres.

“El Chucky Gómez, buen jugador también, es que sabe qué es el problema, que me voy a echar a los saprissistas (encima). Bueno, de por sí... Aquí tienen muy endiosado a Mariano (Torres) y al mismo Marcel (Hernández)”, apuntó Carlos Hernández.

Pero no fue una frase incendiaria y nada más, sino que el “Zorro” argumentó cuál es su posición.

“¿Por qué? Porque les voy a decir una cosa, ellos, Marcel y Mariano en la época más atrás, donde habían más malandros, donde habían jugadores de más calidad, creo que habrían sido del montón, les hubiera costado un montón”, afirmó el exvolante de la Liga.

También indicó que si pudiera transportar a jugadores de un pasado no lejano al presente, como José Carlos “Pepe” Cancela a jugar ahorita, aseguró que la rompe; o que si estos fueran los tiempos de Pablo Alejandro Izaguirre, el argentino hace fiesta.

Ante eso, Esteban Amador le preguntó a Carlos Hernández: ¿Izaguirre es mejor que Mariano? Y la respuesta del “Zorro” resultó tajante: “1.000 veces”.

“Si Mariano Torres se hubiera topado a Félix Montoya, Danny Fonseca, Cristian Oviedo, Mauricio Solís, Sandro Alfaro, Luis Diego Arnáez, vea le estoy dando seis volantes de marca. Con Rodrigo Cordero, siete. Le estoy dando esos siete y hay más.

”Si Mariano se los hubiera topado, usted no sabe las patadas que se hubiera comido Mariano jugando contra estos jugadores”, afirmó Carlos Hernández.

Ese extracto del programa se convirtió en un reel que se viralizó en las redes sociales de Piolo.

Evidentemente, desató múltiples reacciones y comentarios, como usted puede comprobarlo por su cuenta en este video:

