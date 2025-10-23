Juan Carlos Rojas revela quién compró sus acciones y aclara si le pidieron la renuncia en Saprissa

Parte de cerrar un ciclo, como definió Juan Carlos Rojas su salida del Deportivo Saprissa, fue vender las acciones que él y su familia poseían en la institución.

El club informó que estas fueron traspasadas a un antiguo socio de la empresa, quien mantendrá una participación minoritaria, sin revelar su nombre.

Juan Carlos Rojas le confirmó a La Nación que Alan Kelso fue quien adquirió sus acciones.

“Sí, así es, fue él”, dijo Rojas ante la consulta de este medio. Kelso es un empresario costarricense que, en el pasado, estuvo ligado a Horizonte Morado.

LEA MÁS: Juan Carlos Rojas cuenta detalles de su emotiva reunión con los jugadores de Saprissa

Juan Carlos aclaró por qué vendió y si estaba obligado a ceder. “No era obligatorio que vendiera las acciones. Pude haber salido de la presidencia y quedarme con ellas, pero fue parte de cerrar un ciclo. A Saprissa siempre lo llevaré en el corazón y seré ahora un gran aficionado más, apoyando.

“Para la siguiente etapa de mi vida, sí sentía que era importante vender esas acciones e invertir en las siguientes fases que vienen para mí”, destacó Juan Carlos Rojas.

- ¿A lo interno de Horizonte Morado hubo presión para que usted se marchara? ¿Le pidieron que se fuera?

- Uno, como presidente, debe ser muy responsable a nivel de comunicación. No es solo decir lo que me pasa por la cabeza, sino decirlo de manera transparente. Es falso que hubiera cualquier tipo de presión; todo lo contrario, los socios me pidieron que me quedara, aunque vendiera mis acciones, y que siguiera todo el tiempo que quisiera. Con los socios siempre tuve absoluto respaldo para continuar, más allá de las críticas de algún sector de la afición o de los medios.

“A lo interno no hubo presión; más bien, me pidieron que me quedara más tiempo, y la decisión de seguir hasta diciembre fue mía”.

"Es falso que hubiera cualquier tipo de presión; todo lo contrario, los socios me pidieron que me quedara", dijo Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa. (JONATHAN JIMENEZ/jonathan Jimenez)

- ¿Por qué se queda en el cargo hasta diciembre? ¿Por qué no seguir un tiempo más?

- No es premura. Si uno ve, esto es algo que vengo meditando desde hace mucho tiempo. Lo he venido hablando con mis socios durante bastante tiempo, y hace un par de años adquirí una gran responsabilidad y compromiso profesional en una empresa que hoy lidero. Vuelvo a lo que le mencioné: la incompatibilidad de cumplir con mis compromisos es algo que vengo considerando desde hace mucho. Luego de estos meses y de todo este proceso de organización interna, ya es suficiente.

¿Saprissa seguirá en manos de costarricenses o hay posibilidad de venderlo a capital extranjero?

- Saprissa emitió un comunicado muy claro, al cual usted puede referirse, y en él se deja establecido que no está ingresando ningún extranjero ni nuevo socio, más allá de lo que ahí se describe. En el futuro no sé; eso le corresponderá decidirlo a los socios actuales, pero en este momento es como se explicó en el comunicado.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.