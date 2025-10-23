Puro Deporte

Juan Carlos Rojas revela quién compró sus acciones y aclara si le pidieron la renuncia en Saprissa

El dirigente morado aseguró que pese a las críticas se marcha con la cabeza en alto

Por Milton Montenegro

Parte de cerrar un ciclo, como definió Juan Carlos Rojas su salida del Deportivo Saprissa, fue vender las acciones que él y su familia poseían en la institución.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

