Juan Carlos Rojas cuenta detalles de su emotiva reunión con los jugadores de Saprissa

Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa, al menos hasta diciembre, tenía que cumplir con una reunión que para él era una obligación.

Rojas visitó a los jugadores del equipo; este miércoles compartió con ellos y les habló de la decisión que se hizo realidad, pero que, según comentó, hace bastante tiempo venía analizando: dejar la presidencia del equipo.

Juan Carlos se vio cara a cara con los futbolistas y, ante la consulta de La Nación sobre si fue la reunión más difícil que ha tenido, Rojas respondió: “No sé si la más difícil, pero fue muy emotiva, porque yo, obviamente, quería decírselos (que se marcha) en persona, ir y hablarles”, dijo Juan Carlos, quien contó cómo estuvo ese encuentro con los futbolistas del plantel que lideró durante 14 años como presidente.

“Con algunos de ellos, obviamente los más veteranos, uno desarrolla una relación muchísimo más profunda, por pasar tantos momentos de alegría, y también difíciles. Conocerlos más y conocer en algunos casos inclusive a sus familias, y tenerlos en mi casa en asados que hacemos cada tanto”, mencionó Rojas.

LEA MÁS: Salida de Juan Carlos Rojas de Saprissa: la reacción de David Guzmán y el conmovedor mensaje de su hija

El jerarca saprissista se refirió a los capitanes o quienes más tiempo tienen en la institución, como Mariano Torres, David Guzmán, Kendall Waston, Ariel Rodríguez y Ricardo Blanco.

“Es difícil decir un hasta luego con el sombrero de presidente puesto. Fue muy emotivo, pero bonito. Al final, escuchar las palabras de ellos fue muy agradable”, recordó Juan Carlos, quien de todos, veteranos y jóvenes, recibió un apretón de manos y hasta un abrazo.

“A nivel de grupo, los capitanes hablaron; Vladimir (Quesada) también, y después, individualmente, tuve un abrazo con cada uno. En ese momento, compartí con ellos algunas vivencias de uno, por decirlo así, que tiene más canas y decirles que aprovechen cada minuto y quedar a las órdenes para cualquier cosa que necesiten”, señaló Juan Carlos Rojas.

Por supuesto, no pudo faltar el pedido del jerarca, el sueño de todos los saprissistas en boca del presidente.

“Claro, les comenté que me quedo al final del torneo y un anhelo, no solo mío, sino de todo el saprissismo y de ellos mismos, es salir campeones, que sería maravilloso. Hablamos de esa posibilidad y no dudo que todos vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para que eso se dé, más quienes les toca estar en la cancha, pero eso sería un gran sueño, por supuesto, que en diciembre tengamos la 41”, destacó Juan Carlos Rojas.

Juan Carlos Rojas espera que los aficionados del Deportivo Saprissa, se lleven un buen recuerdo de sus 14 años de gestión. Fotografía: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ/jonathan Jimenez)

Tras dar el anuncio de que se marcha de Saprissa y reunirse con los futbolistas, ¿cuál es el sentimiento que lo embarga?

“Es muy difícil resumirlo en un solo sentimiento, por eso el dicho de que hay sentimientos encontrados, pero el principal es de satisfacción, desde todo punto de vista: del trabajo realizado en 14 años, de la experiencia vivida y de la decisión tomada”, dijo Juan Carlos.

Rojas añadió que la decisión de marcharse de Saprissa es la correcta y este era el momento para, como dijo en la carta que publicó en sus redes sociales, cerrar un ciclo.

“Como dicen, cero arrepentimientos, tengo mucha gratitud de haber tenido el privilegio de estar en la presidencia durante muchos años y con tantísimas alegrías, y es poca gente la que llega a vivir un sueño como ese. Ya era hora, como expresé en la carta, que ya se me hace incompatible con una serie de responsabilidades que tengo”, indicó Juan Carlos.

El dirigente agregó que no era justo para ninguna de las partes, Saprissa y él, seguir en el cargo, porque en este momento no le puede dedicar el tiempo que se merece.

“Como dije antes, y no tengo duda, me parece que es la decisión acertada”, expresó Juan Carlos Rojas.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.