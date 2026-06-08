Esposa de Álvaro Zamora lo confiesa todo: se casó por segunda vez con el futbolista

Álvaro Zamora y Mariel Flores tuvieron el matrimonio por la iglesia que tanto soñaban.

Mientras que la Selección de Costa Rica alistaba detalles y maletas para viajar a Orlando, Estados Unidos, donde el miércoles 10 de junio jugará un amistoso contra Inglaterra, Álvaro Zamora y Mariel Flores caminaban hacia el altar.

El sábado pasado se efectuó su matrimonio por la iglesia, en una boda que fue como la feliz pareja tanto lo soñó y que preparó con esmero durante los últimos meses.

Unas horas después, el domingo, la propia Mariel Flores hizo una confesión en una historia que publicó en su cuenta de Instagram.

“Hace unos años hicimos la mayor locura de nuestras vidas casándonos sin decirle a nadie, únicamente a dos testigos con los que siempre vamos a estar inmensamente agradecidos por la ayuda, e ir con nosotros a firmar”, mencionó Mariel Flores en su publicación.

Esta es la historia que publicó Mariel Flores, confesando que se casó con Álvaro Zamora en 2024. (Instagram Mariel Flores/Instagram)

Los futbolistas Warren Madrigal y Gerald Taylor fueron los testigos de esa boda por el civil que se efectuó el 12 de junio de 2024 en Santa Ana.

“Y hoy después de tanto soñarlo juntos, desde que iniciamos nuestra relación, pudimos estar frente a un altar rodeados de todas las personas que nos aman, apoyándonos”, citó la esposa de Álvaro Zamora.

Álvaro Zamora y Mariel Flores celebraron su boda religiosa el sábado 6 de junio. (Instagram Mariel Flores/Instagram)

Fernando Batista dio a conocer el jueves pasado que Álvaro Zamora salió de la concentración de la Selección de Costa Rica debido a su matrimonio.

“Al inicio de la fecha FIFA el jugador me dice que había puesto una fecha de casamiento para el 6 de junio, le pedí a ver si podía cambiarla, porque justo teníamos fecha FIFA y él lo sabía. Me dijo que iba a intentar, no lo pudo hacer”, expresó Fernando Batista ese día.

Añadió que ante eso, llegaron a un acuerdo, porque se trata de “una situación muy linda para él”.

Mariel Flores publicó esta fotografía con Álvaro Zamora, cuando ya estaban en la fiesta tras su boda religiosa. (Instagram Mariel Flores/Instagram)

Después de que la Tricolor regresó de Colombia, el jugador volvió a conversar con el Bocha.

“Él me dijo que no tenía muy la cabeza acá porque quería estar en esta situación, así que bueno, en un acuerdo entre los dos decidimos desconcentrar y que pueda estar en su boda y que pueda pasarla bien. Es una lástima porque uno lo quería tener acá, pero vuelvo a repetir, está con su situación y nada más que eso”, recalcó Fernando Batista el jueves.