Puro Deporte

Esposa de Álvaro Zamora lo confiesa todo: se casó por segunda vez con el futbolista

Mariel Flores contó lo que define como la ‘mayor locura’ de su vida, al casarse hace dos años en secreto. Warren Madrigal y Gerald Taylor fueron testigos

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Por Fanny Tayver Marín
Álvaro Zamora y Mariel Flores tuvieron el matrimonio por la iglesia que tanto soñaban.
Álvaro Zamora y Mariel Flores tuvieron el matrimonio por la iglesia que tanto soñaban. (Instagram Mariel Flores/Instagram)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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