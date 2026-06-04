Otro jugador fuera de la Selección de Costa Rica: esto dijo Fernando Batista

La Selección de Costa Rica se prepara para el amistoso contra Inglaterra.

Después de la desconvocatoria de Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal por un acto de indisciplina, otro futbolista quedó fuera de la Selección de Costa Rica.

Solo que en el caso de la salida de Álvaro Zamora, el motivo es diferente. Este jueves, la Federación Costarricense de Fútbol había planificado que dos jugadores atenderían a los medios de comunicación.

Pero ante esta situación, el seleccionador Fernando Batista decidió contar él mismo qué es lo que pasa con Álvaro Zamora.

“Al inicio de la fecha FIFA el jugador me dice que había puesto una fecha de casamiento para el 6 de junio, le pedí a ver si podía cambiarla, porque justo teníamos fecha FIFA y él lo sabía. Me dijo que iba a intentar, no lo pudo hacer”, expresó Fernando Batista.

Añadió que ante eso, llegaron a un acuerdo, porque se trata de “una situación muy linda para él”.

“Él me dijo que no tenía muy la cabeza acá porque quería estar en esta situación, así que bueno, en un acuerdo entre los dos decidimos desconcentrar y que pueda estar en su boda y que pueda pasarla bien. Es una lástima porque uno lo quería tener acá, pero vuelvo a repetir, está con su situación y nada más que eso”, expresó Fernando Batista.

Al “Bocha” le preguntaron si después de este caso volverá a convocarlo, el seleccionador indicó que por el momento simplemente estaba dando su versión de este caso.

“Estoy hablando de la situación y nada más que eso, después lo otro, no tiene nada que ver una cosa con la otra, simplemente esto”, respondió.

Hubo una consulta más y fue sobre qué piensa de que de aquella convocatoria original de 28 jugadores han ido saliendo futbolistas y ahora está un poco limitada.

“Nada, preparados para lo que viene, para jugar con Inglaterra estamos muy bien, ante situaciones extrafutbolísticas, pero yo lo único que pienso es en trabajar y que las cosas le vayan bien a la Selección, nada más que eso”, concluyó Fernando Batista.

Después de la derrota por 3-1 contra Colombia en El Campín, la Tricolor continúa entrenándose, porque el 10 de junio será el amistoso contra Inglaterra, en Orlando, Estados Unidos.