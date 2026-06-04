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Otro jugador fuera de la Selección de Costa Rica: esto dijo Fernando Batista

Fernando Batista explicó por qué se dio una nueva salida en la concentración de la Selección de Costa Rica

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Por Fanny Tayver Marín
La Selección de Costa Rica hizo trabajos tácticas al mando de Fernando Batista.
La Selección de Costa Rica se prepara para el amistoso contra Inglaterra. (FCRF/FCRF)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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