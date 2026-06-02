Fernando Batista, técnico de la Selección de Costa Rica: ‘Me gustó mucho lo que hicieron los muchachos’

Después del empate frente a Jordania y la caída ante Irán a finales de marzo, la Selección de Costa Rica disputó su tercer amistoso internacional en la era de Fernando Batista y esta vez perdió 3-1 contra Colombia. ¿Qué dijo el técnico de la Tricolor?

“La verdad que más allá del resultado, uno ve cosas que se fueron trabajando. Me gustó el orden defensivo que tuvo el equpo, en ningún momento se apuró, las transiciones que hemos trabajado, sabiendo que jugábamos contra un rival que tiene mucha posesión”, expresó Fernando Batista en rueda de prensa, en Bogotá.

Apuntó que en el primer tiempo, la Sele generó unas cuatro opciones de gol y en el complemento también.

“Nunca nos metimos atrás, más allá del juego de Colombia. La verdad que lógicamente, es un resultado que uno pierde, pero en este equipo en construcción, que vamos queriendo verle cosas ante un rival mundialista, la verdad que me gustó mucho lo que hicieron los muchachos”, afirmó.

- ¿Qué fue lo que más destaca y cuál es el punto de mejora?

- Es una selección en construcción, joven, me gustó mucho el orden defensivo y esos momentos que tuvimos para llegarle a Colombia en los lugares que habíamos visto, donde los podíamos lastimar. Me gustó mucho la intensidad y más allá del resultado, en este equipo joven, muchos chicos deben haber jugado su segundo o tercer partido en un estadio lleno, con todo lo que se vivía.

”Vamos por el camino que uno quiere. Siempre hay que mejorar cosas. En estos partidos, con esta clase de rivales, cuando tenés posibilidades, no las podés desaprovechar. Ajustar el juego aéreo, ajustar la pelota parada donde esos errores y esos detalles ante rivales difíciles te hace cuesta arriba, pero la verdad que la intensidad, el orden defensivo y una selección que ha creado cuatro o cinco situaciones también es bueno”.

- ¿Qué crecimiento observó de la fecha pasada a esta?

- Sí creció, en marzo tuvimos tres días, no nos conocíamos. Ahora, en este transcurso de días y que vamos a seguir trabajando y a lo que apuntos, a partir de setiembre cuando empezamos a competir por puntos, más allá de un amistoso (Liga de Naciones), es la intensidad con la que ha jugado el equipo. El orden defensivo donde pudimos jugar y tuvimos la opción para empatar con Orlando Galo y con un rival que no te podés descuidar por su jerarquía increíble de jugadores. Crecimos bastante, pero hay que seguir trabajando para lo que queremos.

- ¿Cómo puede trabajar el temperamento de Jeyland Mitchell?

- Jeyland es joven y seguramente lo vamos a trabajar, porque estas cosas, ante un error de esos, te puede dejar con diez jugadores. Hay que ver también la adrenalina, el estrés del partido, vas con un resultado abajo. Nosotros lo vamos a ayudar para que todas estas cosas no sucedan. Más que nada porque por ahí en una situación de estas, te quedás con un jugador menos y nosotros lo necesitamos dentro del campo.

- Estos futbolistas empezaron el proceso anterior y ahora otra vez con usted. ¿Qué tan difícil es comenzar?

- El proceso de una reconstrucción futbolística es que no tenemos que mirar más para atrás. Sabemos internamente lo que se hizo mal, lo que no se pudo lograr para llegar al objetivo del Mundial 2026. Ahora, trabajar nosotros y a mirar para adelante. Este equipo está en construcción, que apuntamos a lo que viene, más allá de los rivales que hoy nos está tocando para jugar amistosos de altísimo nivel.

”Nosotros tenemos que ir pensando en setiembre y en las eliminatorias para el próximo Mundial. El trabajo es de todos, el trabajo es mental, hacer las cosas bien, tener disciplina, un montón de cosas que irán ayudando para encaminar todo y tener un buen funcionamiento primero como equipo, y después, lograr objetivos”.

- Hay un ambiente pesado y pesimista alrededor de la Selección Nacional. ¿Cuánto material tiene para lo que apenas está en bases?

- Yo estoy muy confiado en el material que tengo, no solo en los jóvenes. Hoy tenemos un promedio de 23 años y es un equipo joven. A esto, pensar en el equipo que vamos armando, si Dios quiere a futuro vamos a tener a Santiago van der Putten, a Alexis Gamboa, a Guillermo Villalobos, a Alonso Martínez y a Brandon Aguilera, jugadores que están lesionados y nos pueden dar mucho a este grupo de jóvenes que vamos formando.

”Miramos para adelante, todo lo que tiene venir, mirar para atrás y no cometer esos errores y esto es un tren que arranca y el que esté bien y que esté dispuesto se va a subir. El que no está, va a estar afuera”.

- Patrick Sequeira se vio muy líder en la acción de Jeyland Mitchell, ¿cómo trabaja eso para buscar líderes en un camerino joven?

- Lo hablamos mucho, creo que Patrick tiene su experiencia, como grupo que vamos formando y uno como entrenador tiene que ver quiénes son esos líderes que pueden llevar el equipo. Algunos son jóvenes, pero pensando siempre en el proceso al Mundial, van a llegar con 24 o 25 años y es una edad muy buena para el jugador. Tenemos jugadores que no tengo duda que se pueden hacer líderes adentro y marcarle el camino a los compañeros, en ese trabajo de grupo estamos, es día a día, poco a poco, es un proceso que recién comienza.

- ¿Ha analizado a otros jugadores, porque Costa Rica se había caracterizado por algunos como Keylor Navas?

- Sí, las puertas de la Selección están abiertas para todos y nosotros estamos evaluando. Lógicamente, nosotros tenemos un grupo joven, donde en el proceso de formación de grupo, pensando en el 2030, es lo que queremeos ver a estos jugadores, con esta clase de competencia, para cuando inicie la eliminatoria.

”Hoy Keylor es un referente muy grande de lo que es el fútbol de Costa Rica, de los mejores arqueros de la historia, pero también en el camino hay que ver compañeros, porque esto es muy largo, son cuatro años y las puertas de la Selección van a estar abiertas para el que en algún momento le toque”.