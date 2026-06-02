Puro Deporte

Fernando Batista, técnico de la Selección de Costa Rica: ‘Me gustó mucho lo que hicieron los muchachos’

Esto fue lo que dijo Fernando Batista, luego de que la Selección de Costa Rica perdió ante Colombia en Bogotá

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Fernando Batista afirma sentirse contento con lo que vio de la Selección de Costa Rica en el amistoso ante Colombia.
Fernando Batista afirma sentirse contento con lo que vio de la Selección de Costa Rica en el amistoso ante Colombia. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección NacionalSelección de Costa RicaFernando BatistaColombia vs Costa RicaMundial 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.