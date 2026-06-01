Colombia vs. Costa Rica: Hora y canales para ver el partido de la ‘Sele’ en una fiesta en El Campín

La Selección de Costa Rica visita su similar de Colombia este lunes 1.° de junio, en lo que será una verdadera fiesta futbolística en Bogotá. El partido marcará la despedida de los cafeteros antes de emprender su viaje a Norteamérica y terminar de pulir detalles para el Mundial 2026, donde partirán en el grupo K junto a Portugal, Congo y Uzbekistán.
En medio de las elecciones presidenciales en Colombia y el escándalo de indisciplina que se dio en la Tricolor con la exclusión de Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal —dejando en evidencia el carácter del seleccionador Fernando Batista—, el pulso resulta importante para ambos conjuntos, con objetivos distintos.
Colombia jugará de nuevo en El Campín después de prácticamente siete años de no presentarse en ese escenario de la capital, porque donde más actúa de local es en Barranquilla.
Mientras que la Selección de Costa Rica apuesta por un equipo joven, pensando no en el presente como tal, sino en que dentro de cuatro años no se esté lamentando una amarga eliminación, como ocurrió para esta cita planetaria que entrará en escena del 11 de junio al 19 de julio.
“Nosotros estamos en un proceso de construcción, de un proyecto nuevo, vamos a enfrentar a una selección mundialista con tiempo de trabajo y queremos construir una idea de juego”, aseguró el seleccionador Fernando Batista previo a este amistoso entre Colombia y Costa Rica.
¿Dónde se puede ver el partido Colombia vs. Costa Rica?
El partido amistoso internacional entre Colombia y Costa Rica comenzará a las 5 p. m. (hora nacional; 6 p. m. en territorio cafetero) y será transmitido en televisión abierta, por Teletica en Canal 7; así como por Repretel en Canal 6.
También puede sintonizarse en Caracol y RCN, para quienes tienen esos canales a través del servicio de televisión por cable o mediante streaming.
En este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y una vez concluido el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.
Los amantes de la radio pueden sintonizar el partido en su emisora preferida, porque será transmitido por Columbia (98.7 FM), Teletica Radio (91.5 FM) y Monumental (93.5 FM).
¡𝐇𝐨𝐲: 𝐋𝐀 𝐑𝐄𝐂𝐓𝐀 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 𝐝𝐞 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐩𝐨 𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐠𝐫𝐚𝐧 𝐂𝐈𝐓𝐀! 🔜🏆— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 1, 2026
🆚 🇨🇷
🗓 Lunes 1 de junio
🕞 6:00 pm (hora COL)
🏟 Estadio El Campín, Bogotá
🏆 Partido de despedida
📺 Gol Caracol, Ditu - Fútbol RCN, App Canal RCN… pic.twitter.com/OuboFOBmEC
La convocatoria de la Selección de Costa Rica
La previa del partido Colombia vs. Costa Rica
Según consigna el diario El Tiempo de Colombia, los cafeteros no piensan en la debilidad de un rival que quedó fuera del Mundial —qué duro—.
De acuerdo con ese medio, Néstor Lorenzo y sus mundialistas más bien se enfocan “en buscar un triunfo que le permita hacer una fiesta en casa, llenar de aire la camiseta y tomar confianza”.
Después del amistoso ante la “Sele”, Colombia se enfrentará contra Jordania el próximo domingo, en San Diego, Estados Unidos.
Al tiempo que la Tricolor también irá al país de las barras y las estrellas, porque el 10 de junio se fogueará contra Inglaterra, en el Inter&Co Stadium, en Orlando.
Para la Selección Nacional, este amistoso contra los cafeteros implica una nueva oportunidad para que Fernando Batista pueda ver comportamientos en cancha y la asimilación de unos detalles en los que trabajó durante las prácticas de estos días.
Su estreno como director técnico de Costa Rica fue a finales de marzo, cuando la Sele viajó a Turquía para sostener dos partidos, en los que empató 2-2 contra Jordania y cayó 5-0 frente a Irán.
Esto dijo Fernando Batista sobre Colombia y Costa Rica
“Es una selección muy buena, con buenos jugadores, que vienen compitiendo juntos, algunos ya con varios mundiales y sabemos que se está preparando para jugar el Mundial, tenemos que estar preparados para lo que vamos a afrontar”, comentó Fernando Batista.
Añadió que, a veces cuando se está en un periodo de construcción, es bueno enfrentar estos rivales de peso y jerarquía; aunque confesó que hubiese preferido que este tipo de partidos se dieran en otro momento.
“Pero es lo que toca, lo vamos a enfrentar con nuestras armas y ojalá en la construcción de equipo puedan verse cosas que estuvimos trabajando”, aseguró el timonel de la Nacional.
Costa Rica tiene un equipo con una edad promedio de 24 años y, según el estratega argentino, cuando se está iniciando un proceso no hay jóvenes ni grandes (veteranos).
“Hay jugadores para la Selección y uno pretende empezar a armar este grupo para el futuro. Tengo en consideración a todo jugador costarricense que esté actuando en el mundo y en el fútbol local. Uno no solo piensa en el presente, sino en el futuro. Tengo que pensar en esa construcción de una Selección pensando en el 2030″, recalcó.
Néstor Lorenzo: ‘No escuchen a los fracasados de siempre’
El técnico de la Selección de Colombia, Néstor Lorenzo, afirmó que tiene en sus manos una responsabilidad muy grande, porque no dirige solamente a un grupo de jugadores, sino que ellos representan a 50 millones de colombianos.
“Les digo que agradezcan, que estén agradecidos de estar en el Mundial, que apoyen con el corazón, que no escuchen a los fracasados de siempre, que quieren poner piedras en el camino. Nos vamos a enfocar lo más alto posible”, afirmó Néstor Lorenzo en charla con Gol Caracol.
Información para quienes van al partido Colombia vs. Costa Rica
❌ 𝐄𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐞𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐧𝐨 𝐬𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐢𝐭𝐢𝐫𝐚́𝐧 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨 𝐚𝐥 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐢𝐨 𝐄𝐥 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐢́𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨 🆚 🇨🇷 #ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/uTmVc9T4CP— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 31, 2026