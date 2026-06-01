Colombia vs. Costa Rica: Hora y canales para ver el partido de la ‘Sele’ en una fiesta en El Campín

La Selección de Costa Rica visita su similar de Colombia este lunes 1.° de junio, en lo que será una verdadera fiesta futbolística en Bogotá. El partido marcará la despedida de los cafeteros antes de emprender su viaje a Norteamérica y terminar de pulir detalles para el Mundial 2026, donde partirán en el grupo K junto a Portugal, Congo y Uzbekistán.

En medio de las elecciones presidenciales en Colombia y el escándalo de indisciplina que se dio en la Tricolor con la exclusión de Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal —dejando en evidencia el carácter del seleccionador Fernando Batista—, el pulso resulta importante para ambos conjuntos, con objetivos distintos.

Colombia jugará de nuevo en El Campín después de prácticamente siete años de no presentarse en ese escenario de la capital, porque donde más actúa de local es en Barranquilla.

Mientras que la Selección de Costa Rica apuesta por un equipo joven, pensando no en el presente como tal, sino en que dentro de cuatro años no se esté lamentando una amarga eliminación, como ocurrió para esta cita planetaria que entrará en escena del 11 de junio al 19 de julio.

“Nosotros estamos en un proceso de construcción, de un proyecto nuevo, vamos a enfrentar a una selección mundialista con tiempo de trabajo y queremos construir una idea de juego”, aseguró el seleccionador Fernando Batista previo a este amistoso entre Colombia y Costa Rica.

Bayron Mora, Patrick Sequeira y Manfred Ugalde forman parte de la Selección de Costa Rica que está en Bogotá para el amistoso de este 1.° de junio contra Colombia. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

¿Dónde se puede ver el partido Colombia vs. Costa Rica? Copiado!

El partido amistoso internacional entre Colombia y Costa Rica comenzará a las 5 p. m. (hora nacional; 6 p. m. en territorio cafetero) y será transmitido en televisión abierta, por Teletica en Canal 7; así como por Repretel en Canal 6.

También puede sintonizarse en Caracol y RCN, para quienes tienen esos canales a través del servicio de televisión por cable o mediante streaming.

La Selección de Costa Rica no pasó inadvertida al salir del Aeropuerto El Dorado, en Bogotá. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

En este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y una vez concluido el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizar el partido en su emisora preferida, porque será transmitido por Columbia (98.7 FM), Teletica Radio (91.5 FM) y Monumental (93.5 FM).

¡𝐇𝐨𝐲: 𝐋𝐀 𝐑𝐄𝐂𝐓𝐀 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 𝐝𝐞 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐩𝐨 𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐠𝐫𝐚𝐧 𝐂𝐈𝐓𝐀! 🔜🏆



🆚 🇨🇷

🗓 Lunes 1 de junio

🕞 6:00 pm (hora COL)

🏟 Estadio El Campín, Bogotá

🏆 Partido de despedida

📺 Gol Caracol, Ditu - Fútbol RCN, App Canal RCN… pic.twitter.com/OuboFOBmEC — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 1, 2026

La convocatoria de la Selección de Costa Rica Copiado!

Estos son los 23 hombres que la Selección de Costa Rica llevó a Bogotá para el amistoso contra Colombia. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

La previa del partido Colombia vs. Costa Rica Copiado!

Según consigna el diario El Tiempo de Colombia, los cafeteros no piensan en la debilidad de un rival que quedó fuera del Mundial —qué duro—.

De acuerdo con ese medio, Néstor Lorenzo y sus mundialistas más bien se enfocan “en buscar un triunfo que le permita hacer una fiesta en casa, llenar de aire la camiseta y tomar confianza”.

Después del amistoso ante la “Sele”, Colombia se enfrentará contra Jordania el próximo domingo, en San Diego, Estados Unidos.

Al tiempo que la Tricolor también irá al país de las barras y las estrellas, porque el 10 de junio se fogueará contra Inglaterra, en el Inter&Co Stadium, en Orlando.

James Rodríguez y Patrick Sequeira están llamados a ser protagonistas en el partido entre Colombia y la Selección de Costa Rica. (Copa América)

Para la Selección Nacional, este amistoso contra los cafeteros implica una nueva oportunidad para que Fernando Batista pueda ver comportamientos en cancha y la asimilación de unos detalles en los que trabajó durante las prácticas de estos días.

Su estreno como director técnico de Costa Rica fue a finales de marzo, cuando la Sele viajó a Turquía para sostener dos partidos, en los que empató 2-2 contra Jordania y cayó 5-0 frente a Irán.

Esto dijo Fernando Batista sobre Colombia y Costa Rica Copiado!

“Es una selección muy buena, con buenos jugadores, que vienen compitiendo juntos, algunos ya con varios mundiales y sabemos que se está preparando para jugar el Mundial, tenemos que estar preparados para lo que vamos a afrontar”, comentó Fernando Batista.

Añadió que, a veces cuando se está en un periodo de construcción, es bueno enfrentar estos rivales de peso y jerarquía; aunque confesó que hubiese preferido que este tipo de partidos se dieran en otro momento.

Fernando Batista quiere ver en cancha la implementación de algunos conceptos que trabajó en estos días con la Selección de Costa Rica. (FCRF/FCRF)

“Pero es lo que toca, lo vamos a enfrentar con nuestras armas y ojalá en la construcción de equipo puedan verse cosas que estuvimos trabajando”, aseguró el timonel de la Nacional.

Costa Rica tiene un equipo con una edad promedio de 24 años y, según el estratega argentino, cuando se está iniciando un proceso no hay jóvenes ni grandes (veteranos).

“Hay jugadores para la Selección y uno pretende empezar a armar este grupo para el futuro. Tengo en consideración a todo jugador costarricense que esté actuando en el mundo y en el fútbol local. Uno no solo piensa en el presente, sino en el futuro. Tengo que pensar en esa construcción de una Selección pensando en el 2030″, recalcó.

Néstor Lorenzo: ‘No escuchen a los fracasados de siempre’ Copiado!

El técnico de la Selección de Colombia, Néstor Lorenzo, afirmó que tiene en sus manos una responsabilidad muy grande, porque no dirige solamente a un grupo de jugadores, sino que ellos representan a 50 millones de colombianos.

“Les digo que agradezcan, que estén agradecidos de estar en el Mundial, que apoyen con el corazón, que no escuchen a los fracasados de siempre, que quieren poner piedras en el camino. Nos vamos a enfocar lo más alto posible”, afirmó Néstor Lorenzo en charla con Gol Caracol.

Información para quienes van al partido Colombia vs. Costa Rica Copiado!