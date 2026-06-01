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Colombia vs. Costa Rica: Hora y canales para ver el partido de la ‘Sele’ en una fiesta en El Campín

La Selección de Costa Rica visita a Colombia este lunes, en el partido de despedida de los cafeteros antes de viajar a Norteamérica para el Mundial 2026

Por Fanny Tayver Marín
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La Selección de Costa Rica visita su similar de Colombia este lunes 1.° de junio, en lo que será una verdadera fiesta futbolística en Bogotá. El partido marcará la despedida de los cafeteros antes de emprender su viaje a Norteamérica y terminar de pulir detalles para el Mundial 2026, donde partirán en el grupo K junto a Portugal, Congo y Uzbekistán.








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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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