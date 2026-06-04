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Álvaro Zamora deja la Selección de Costa Rica por su boda: vea las románticas fotos de su compromiso

Álvaro Zamora le comunicó a Fernando Batista que no tenía cabeza para estar en la Selección de Costa Rica, pues se casará en pocas horas

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Por Fanny Tayver Marín
Álvaro Zamora y Mariel Flores
Álvaro Zamora y Mariel Flores están a punto de su cita en el altar. (Álvaro Zamora/Instagram)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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