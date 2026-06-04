Álvaro Zamora deja la Selección de Costa Rica por su boda: vea las románticas fotos de su compromiso

Álvaro Zamora y Mariel Flores están a punto de su cita en el altar.

Álvaro Zamora se convirtió en tema de conversación este jueves 4 de junio no por su fútbol, sino porque salió de la concentración de la Selección de Costa Rica, ya que el próximo sábado 6 de junio contraerá matrimonio con su prometida, Mariel Flores.

La fecha exacta de la boda la reveló el propio técnico de la Tricolor, Fernando Batista, al contar a los medios de comunicación que en un principio él mismo le sugirió a Álvaro Zamora que si podía modificar el día del casamiento, tomando en cuenta que el amistoso contra Inglaterra será el 10 de junio.

Después de eso, el jugador luego le dijo que ya no se podía. Por supuesto que un matrimonio no se planea de la noche a la mañana y los preparativos conllevan toda una logística, tanto para la ceremonia como la fiesta.

Ante eso, el Bocha y él llegaron a un acuerdo, que el argentino no reveló. Lo que sí dijo fue que al final, el futbolista le manifestó que no tenía la cabeza para estar en la Sele con la boda encima. Y entonces determinaron que saliera de la concentración de la Tricolor.

En mayo de 2025, Álvaro Zamora y Mariel Flores publicaron en sus redes sociales las románticas fotos de esa pedida de mano, que puede observarlas a continuación.

Álvaro Zamora y Mariel Flores se comprometieron en mayo de 2025, según anunciaron ellos mismos en redes. (Instagram Mariel Flores/Instagram Mariel Flores)

La sonrisa de Álvaro Zamora habla por sí misma ante una de sus decisiones más importantes. (Álvaro Zamora/Instagram)

Álvaro Zamora estaba nervioso, pero muy seguro al pedirle a su novia que se case con él. (Instagram Mariel Flores/Instagram)

Álvaro Zamora y Mariel Flores se casarán este 6 de junio, según informó Fernando Batista. (Instagram Mariel Flores/Instagram)

Álvaro Zamora y Mariel Flores tienen más de un año de estar en los preparativos de la boda, tras el compromiso. (Instagram Mariel Flores/Instagram)