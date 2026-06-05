Otro escándalo sacude a la Selección de Costa Rica y un jugador queda en la cuerda floja

Álvaro Zamora, en un entrenamiento de la Selección de Costa Rica en 2025. El extremo fue parte del equipo que no consiguió la clasificación a la Copa del Mundo 2026.

Otro escándalo más para la Selección de Costa Rica. Esta vez no se trata de un caso de indisciplina, sino de una situación que pone en entredicho el compromiso de uno de los seleccionados con la camiseta de todos: mientras un futbolista estuvo dispuesto a mover la fecha de su boda, otro pidió ser desconvocado para asistir a la suya.

Los protagonistas son Manfred Ugalde, delantero del Spartak Moscú de Rusia, y el extremo Álvaro Zamora, del Académico de Portugal.

La situación explotó cuando, la mañana de este jueves, el entrenador de la Tricolor, Fernando Batista, dio a conocer que Zamora abandonaba la concentración de la Selección debido a su matrimonio. Sin embargo, detrás había toda una historia.

La Nación pudo comprobar, mediante dos fuentes —una del Comité Ejecutivo y otra de la Comisión de Selecciones—, que antes de realizar la convocatoria para la fecha FIFA de junio, el cuerpo técnico de la Selección supo que dos jugadores habían programado sus bodas para estas fechas: precisamente Ugalde y Zamora.

Ante esto, Batista conversó con ambos futbolistas. Manfred aseguró que, de su parte, no había inconveniente y que, para estar presente con la Selección, movería la fecha de la ceremonia.

Por su parte, Zamora comunicó que su matrimonio sería civil, por lo que únicamente necesitaría una mañana para realizar el trámite y luego volvería a integrarse al equipo. En principio, Batista no tuvo problemas en aceptar el acuerdo.

La sorpresa para el timonel de la Tricolor llegó cuando la Selección regresó al territorio nacional después de la derrota por 3-1 ante Colombia. Ya en el Proyecto Gol, Zamora le pidió una reunión a Batista y le explicó que “tenía en mente tanto la boda como en la concentración con la Selección Nacional”, por lo que prefería apartarse del equipo antes del partido contra Inglaterra.

Ante esto, el estratega manifestó su molestia y aceptó la desconvocatoria; sin embargo, de acuerdo con las fuentes, Batista quedó muy preocupado por la falta de compromiso que ha percibido en el grupo.

Una de las fuentes le confirmó a este diario que el futuro de Zamora en el combinado costarricense queda en el aire, sobre todo porque el DT considera que el jugador no le está dando a la camiseta de Costa Rica el lugar que merece.

“El compromiso no es negociable”, insistió Batista ante personeros de la Fedefútbol. En esta posición, el estratega cuenta con todo el respaldo del director de Selecciones Nacionales, Rónald González, así como del presidente de la Federación, Osael Maroto.

Este diario le escribió a Álvaro Zamora por su red social Instagram, pero el jugador no permite recibir mensajes; también se tramitó un correo con el departamento de prensa de la Fedefútbol para acceder a la versión del jugador, aunque la organización tampoco dio una respuesta.

En otro intento por conocer la versión se le mandó un mensaje al papá de Álvaro Zamora, del mismo nombre, por WhastApp, no obstante el mensaje fue enviado a las 3:36 p. m. y al cierre de la nota tampoco había respuesta.

Esta situación se suma a diferentes circunstancias que ha afrontado Batista desde que asumió como entrenador. La primera ocurrió en marzo, cuando no pudo convocar a Alejandro Bran porque el jugador se vio envuelto en un escándalo tras enfrentarse al personal de seguridad de un condominio, incidente que terminó con su detención.

Ahora, en la previa de la concentración para los compromisos de junio, el mismo día en que esta iniciaba, la Federación comprobó, mediante una investigación interna, que un grupo de seis futbolistas permanecía de madrugada en un bar-restaurante de San Pedro. Ese mismo día, además, el vehículo de Alejandro Bran fue baleado.

El grupo de la Selección de Costa Rica que Batista intenta consolidar de cara a la fecha FIFA de septiembre, cuando el equipo entrará en competencia en la Liga de Naciones, sigue mostrando fisuras. Lo preocupante es que estas no solo se presentan en el ámbito deportivo, sino que ya trascendieron al plano disciplinario y de comportamiento.