Fútbol

Vea las fotos de la boda del futbolista Álvaro Zamora y su esposa, Mariel Flores

Álvaro Zamora, quien protagonizó una polémica al dejar la Selección de Costa Rica por su boda, ya celebró el matrimonio

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Por Esteban Valverde
Álvaro Zamora y Mariel Flores compartieron una sesión fotográfica como esposos.
Álvaro Zamora y Mariel Flores compartieron una sesión fotográfica como esposos. (Instagram Mariel Flores/Instagram Mariel Flores.)







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Álvaro ZamoraSelección de Costa RicaMariel Flores
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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