Vea las fotos de la boda del futbolista Álvaro Zamora y su esposa, Mariel Flores

El futbolista Álvaro Zamora contrajo matrimonio este sábado 7 de junio con su ahora esposa, Mariel Flores. El jugador, que solicitó salir de la concentración de la Selección de Costa Rica tras el partido contra Colombia para atender este compromiso personal, celebró la ceremonia rodeado de familiares y amigos.

Flores compartió una serie de imágenes en sus redes sociales, donde se pueden apreciar algunos de los momentos más emotivos de la boda.

En una de las fotografías se observa al futbolista sonriente mientras alza a su esposa. Otras imágenes muestran una amplia recepción en la que la pareja compartió con sus invitados.

También hay fotografías en las que Mariel aparece visiblemente conmovida, mientras Zamora camina sonriente por el interior de la iglesia.

Álvaro Zamora fue desconvocado de la Selección Nacional el jueves anterior. Según explicó el entrenador Fernando Batista, el futbolista le manifestó en una conversación que tenía la mente puesta en su boda y que no podía concentrarse plenamente en los compromisos de la Tricolor.

La celebración era conocida por el cuerpo técnico incluso antes de la convocatoria. Sin embargo, Batista le había solicitado al jugador que intentara modificar la fecha, algo que finalmente no ocurrió.

Álvaro Zamora y su esposa, Mariel Flores, a la salida de la iglesia donde se casaron. (Instagram Mariel Flores/Instagram Mariel Flores)

La Nación conoció, por medio de una fuente del Comité Ejecutivo y otra de la Comisión de Selecciones, que existió la posibilidad de que Zamora asistiera únicamente a la boda y luego regresara a la concentración. No obstante, al final se optó por su salida definitiva del grupo.

Este fue el espacio en el que Zamora y su esposa compartieron con familiares y amigos. (Instagram Mariel /Instagram Mariel Flores.)

La Selección de Costa Rica viajó este domingo a las 7 a. m. rumbo a Orlando, Estados Unidos, donde enfrentará a Inglaterra el próximo 10 de junio en el último amistoso de la fecha FIFA previo a la Copa del Mundo de 2026.

En la lista de convocados para ese encuentro, el futbolista que tomó el lugar de Zamora fue Doryan Rodríguez, delantero de Alajuelense que actualmente juega a préstamo con Puntarenas FC.

Estos son los anillos que la pareja ahora porta como esposos. (Instagram Mariel Flores/Instagram Mariel Flores)