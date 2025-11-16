Puro Deporte

España y Suiza rozan el Mundial 2026, Bélgica se complica un poco la vida

Solo goleadas muy poco probables evitarían que España y Suiza estén en la Copa del Mundo de 2026

EscucharEscuchar
Por AFP
El defensor de Georgia Saba Goglichidze disputa el balón con Mikel Oyarzabal de España, durante el partido por las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026.
El defensor de Georgia Saba Goglichidze disputa el balón con Mikel Oyarzabal de España, durante el partido por las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026. (GIORGI ARJEVANIDZE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mundial 2026Selección de EspañaSelección de SuizaEliminatorias europeas
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.