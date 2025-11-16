Puro Deporte

¿Cuál es el pequeño país sudamericano que está a las puertas de clasificar a su primer Mundial por Concacaf?

Cuna de legendarias leyendas del balompié europeo, se asoció a la Concacaf antes de ser un país independiente

Por Juan Diego Villarreal
Denzel Jubitana Surinam Equipo Atromitos FC (Grecia) Delantero de 26 años, nacido en Amberes, Bélgica, 15 de noviembre del 2025 AFP
Denzel Jubitana es la estrella de Surinam. El jugador del Atromitos de Grecia nació en Amberes, Bélgica, pero sus padres son de Surinam. (La Nación/AFP)







Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

