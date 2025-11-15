Guatemala vs. Surinam: hora del partido de eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Guatemala y Surinam se enfrentarán en El Trébol en la última jornada del Grupo A de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Guatemala y Surinam se enfrentarán en un duelo cargado de tensión el martes 18 de noviembre del 2025, por la última jornada del Grupo A de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Hora en Estados Unidos:

8 p.m. ET

7 p.m. CT

5 p.m. PT

El panorama del grupo llega al rojo vivo: tras la victoria de Panamá 3-2 en Ciudad de Guatemala y el triunfo de Surinam 4-0 sobre El Salvador, los dirigidos por Stanley Menzo y los panameños comparten la cima con 9 puntos, mientras que Guatemala quedó tercera con 5 unidades y El Salvador es última con 3.

Para Surinam, el viaje a El Trébol es prácticamente una final: el equipo caribeño depende de sí mismo. Si gana en Guatemala, asegurará el liderato del grupo y el boleto directo al Mundial, sin importar lo que ocurra en el Panamá vs. El Salvador, que se juega en el Rommel Fernández. Con un empate o una derrota, en cambio, quedará a expensas de lo que hagan los canaleros ante un cuadro salvadoreño ya muy tocado.

Guatemala, dirigida por Luis Fernando Tena, llega herida. La derrota 3-2 frente a Panamá, en un partido que comenzó 0-2, dejó un sabor amargo y redujo drásticamente las opciones de clasificación. Ahora, la consigna es clara: ganar para despedirse con una buena imagen ante su público y complicar el camino del líder del grupo.

Detalles del Guatemala vs. Surinam