Capitán de Angola le pide a Messi intercambiar la camisa ¡antes de que empiece el partido! (video)

Hasta el presidente de Angola, Joao Lourenco, quería un recuerdo con Messi antes del partido. A la izquierda, el capitán Fredy, alistando su jugada maestra.

Argentina venció a Angola en un partido amistoso disputado este 14 de noviembre, pero más allá del marcador 2-0 a favor de los suramericanos, llamó la atención el botín que un jugador africano le sacó a Lionel Messi antes de que empezara el partido.

Este duelo se disputó en la capital angoleña de Luanda y se resolvió con las anotaciones de propio Messi y de Lautaro Martínez.

LEA MÁS: Miguel ‘Piojo’ Herrera y su historial de enfrentamientos con la prensa

Sin embargo, el otro gran protagonista de la jornada fue Fredy Ribeiro. Como es el capitán del equipo local, le tocó efectuar junto a la Pulga la conocida ceremonia para rifar cancha o balón en presencia del árbitro, al inicio del compromiso.

Ahí es donde vio su oportunidad: mientras se saludaban, Ribeiro hizo un gesto breve pero inconfundible para pedirle la camisa a Messi, obviamente cuando terminara el encuentro. El capitán argentino le contestó con otro discreto gesto; las cámaras captaron el curioso intercambio de un jugador que parecía más preocupado por dejarse el preciado recuerdo que por disputar el partido.

Al final del compromiso, Fredy atentió a la cadena TyC Sports, donde mostró orgulloso su tesoro: Lio no solo le regaló la camisa prometida al inicio, sino que hasta se la dio firmada.

“Mis hijos me pidieron una foto con Messi y llevo una camiseta”, añadió orgulloso.

Este tipo de admiración es normal en el mundo del fútbol, aunque no es nada común que un capitán aproveche el ritual de inicio de partido para asegurarse el intercambio de camisas.

LEA MÁS: Periodista mexicano arremete contra prensa y fútbol costarricense y defiende a Miguel Herrera: ‘Piojo, salte de ahí’

Argentina -actual campeón del mundo- ya tiene su boleto a la edición 2026 en Norteamérica, por lo cual aprovechó esta fecha FIFA para disputar el amistoso con Angola.

Por su parte, los angoleños quedaron eliminados en el camino de África rumbo al Mundial.

Vea aquí el curioso momento y la explicación del capitán Fredy Ribeiro.