Capitán de Angola le pide a Messi intercambiar la camisa ¡antes de que empiece el partido! (video)

Los jugadores suelen intercambiar camisas en partidos internacionales, pero el capitán de Angola lo llevó a otro nivel con Messi

Por Esteban Valverde
Hasta el presidente de Angola, Joao Lourenco, quería un recuerdo con Messi antes del partido. A la izquierda, el capitán Fredy, alistando su jugada maestra.
Hasta el presidente de Angola, Joao Lourenco, quería un recuerdo con Messi antes del partido. A la izquierda, el capitán Fredy, alistando su jugada maestra. (JULIO PACHECO NTELA/AFP)







