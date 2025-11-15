Periodista mexicano arremete contra prensa y fútbol costarricense y defiende a Miguel Herrera: ‘Piojo, salte de ahí’

En Costa Rica quieren “crucificar” a Miguel Herrera por perder ante Haití, selección que 9 de los 11 titulares juegan en Europa! La prensa tica trae la realidad bien alterada, imposible que el Piojo gane una carrera de caballos 🐎 montado en un burro 🫏 … #CostaRica #Ticos … pic.twitter.com/FgtAywpvlw

El periodista mexicano Jesús Barrón, quien labora como comentarista y narrador en Canal 6 de la cadena Telemundo, no tuvo piedad y en redes sociales criticó fuertemente a la prensa deportiva y al fútbol de Costa Rica, tras la derrota 0-1 ante Haití, por las eliminatorias de la Concacaf, rumbo al mundial del 2026.

El comunicador mexicano, mediante su cuenta en “X” (antes Twitter), defendió la labor del entrenador de su país, Miguel Piojo Herrera, y aseguró que en Costa Rica los periodistas deportivos no tienen la cultura futbolística necesaria para entender cuál es el mal que aqueja al balompié nacional.

Además, afirmó que Costa Rica tiene una alineación “casera”, donde Keylor Navas es solo “una sombra”, mientras que Haití cuenta con jugadores que militan en Sudamérica, Europa y la MLS.

Costa Rica está en este momento fuera de la Copa del Mundo 2026, tras ser tercera del Grupo C, con seis puntos, superado por Haiti y Honduras con ocho. Nicaragua es cuarta con cuatro unidades

“Estos cuates ticos tienen una realidad muy alterada. No se dan cuenta dónde están parados. No tienen idea del fútbol internacional. Un reportero de Costa Rica cuestiona a Miguel Herrera de una manera muy soez, que no tiene experiencia en eliminatorias, tratando de dejarlo en ridículo, y Miguel se comportó como un caballero”, explicó Barrón.

Jesús Barrón es un periodista oriundo de Monterrey, México, quien labora para la cadena internacional Telemundo. (La Nación/Tomado instagram Jesús Barrón)

Más adelante, el mexicano añadió de forma tajante:

“Pocas veces he visto a un Miguel con paños fríos en una situación en la que se le busca sacar de sus cabales, que todos sabemos es su talón de Aquiles, y Miguel se comportó muy bien. Asumió la responsabilidad de la derrota”.

Jesús Barrón, en su cuenta de “X”, fue más allá y enfatizó las falencias que, desde su punto de vista, tiene la industria del fútbol costarricense.

“En Costa Rica no se dan cuenta de dónde están parados. Haití no es el Haití de hace 30 años. Hoy Haití es más que Costa Rica. Los periodistas y los reporteros ticos se quedaron en la Costa Rica del 2014. Costa Rica hoy no tiene nada que presumir; viven en una realidad alterada. La ignorancia es hoy un lujo que no te puedes dar cuando trabajas en un medio de comunicación, en la industria del fútbol. Hay más cosas fuera de tu país”.

Jesús Borrón; “Piojo, salte de ahí”

El comunicador enfatizó: “El pecado de Miguel es que no se pueden hacer milagros, porque con la liga actual de Costa Rica, el pobre nivel que existe no tiene el desarrollo del fútbol, que se ha quedado estancado, mientras Haití tiene un proceso”.

Más adelante, el periodista oriundo de Monterrey empezó a hacer una comparación entre las alineaciones, destacando que los futbolistas haitianos juegan en Europa, mientras que la formación de Costa Rica —a la que describió señalando que “Keylor, hoy en Pumas, es una sombra”— no tiene el mismo nivel.

“Perdonen, señores ticos. No sé en qué mundo viven, pero con esa Selección Miguel Herrera no puede hacer milagros. Vean dónde están parados. Miguel Herrera no puede hacer jugar a un equipo cuyos futbolistas no están en las mejores ligas del mundo. El fútbol tico está donde está porque tampoco tiene comunicadores que aprendan, que lean, que tengan cultura futbolística para entender cuál es el mal que aqueja a Costa Rica”.

El azteca continuó con su crítica al fútbol costarricense y finalizó:

“Pueden traer al mejor entrenador del mundo, que a esta Selección casera no la van a hacer andar. Es como querer echar a correr a un burro en carreras de caballos. No hay manera. Miguel, haznos un favor: regresa a México, salte de ahí. No hay nada bueno. Así se fue (Ricardo) La Volpe, así se fue (Gustavo) Alfaro; así te vas a tener que ir tú”.