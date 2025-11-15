Miguel ‘Piojo’ Herrera y su historial de enfrentamientos con la prensa

Miguel “Piojo” Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, perdió la paz. Se levantó y encaró a un periodista; daba la sensación de que pretendía algo más.

El tenso momento se vivió el jueves pasado, luego de la conferencia de prensa que ofreció tras la derrota de la Tricolor, de visita, 0-1 frente a Haití.

El timonel encaró al periodista del canal Multimedios, Diego Obando, con quien tuvo una acalorada discusión, pero luego le bajó el tono a la situación y habló aparte con el comunicador.

“Yo pasé frente al bus, el Piojo me hizo unas caras y me tocó la ventana. Quienes iban conmigo me lo dijeron y me devolví; bueno, me dijo que por qué me molesté con su respuesta... Yo dije que no habló nada”, describió Obando a La Nación.

El Piojo peleando con Periodistas, el DT menciona que lo que faltó sólo hacer el gol pic.twitter.com/oHFPCMrG8p — Kevin Jiménez (@KevinJimenezCR) November 14, 2025

En esa misma conferencia, Herrera tuvo un encontronazo con Anthony Porras, periodista de Radio Columbia.

Porras le dijo que solo ha ganado un partido en la eliminatoria y posee el 40% de rendimiento; los números lo reprueban y preguntó si debía dirigir el martes contra Honduras.

“Ya me lo preguntaste la vez pasada y te contesté lo mismo que te voy a decir: ‘ahí está el presidente (de la Federación, Osael Maroto), pregúntale a él. Asumo mi responsabilidad, me trajeron para que esto diera resultados, hoy no se han dado los resultados, asumo mi responsabilidad. ¿Traigo al presidente? Pregúntale a él, ¿a mí qué?”, respondió Herrera.

Anthony le replicó que con decir “asumo la responsabilidad” no pasa nada; el “Piojo” le dijo, “¿qué quieres que haga?” y Porras le contestó, “que se vaya”.

“No me toca a mí, wey”, expresó Miguel Herrera.

Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, vive un difícil momento en la eliminatoria. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En otras ocasiones, el “Piojo” también perdió la calma con Anthony Porras.

Tras el choque del 9 de septiembre contra Haití en Costa Rica, Porras le tiró duro a Miguel, quien, tras contestarle, lo volvió a mencionar en las respuestas que dio a otros comunicadores que preguntaron después de Porras.

“Don Miguel, lo escuché decir que no entiende por qué. Si usted no entiende, que es el entrenador, evidentemente uno dice: el barco va perdido. Si usted viene aquí a decirnos que no entiende, ¿qué conclusión sacamos?”, le consultó Anthony Porras a Miguel Herrera.

En Nicaragua, en el primer duelo de la eliminatoria, el técnico tuvo sus cruces de palabras con periodistas de ese país, por haber dicho que la cancha estaba mala.

“La cancha no tuvo nada que ver, ¿cuándo dije yo que la cancha estaba mala? Yo no dije eso”, respondió Herrera con tono enojado.

En ese momento, se escuchó a alguien gritar desde la sala: “¡Sí, lo dijo! Antes de venir aquí, en Costa Rica, le preguntaron por qué no entrenó en la cancha sintética de su país, y usted dijo que no, porque no está tan mala como la de Nicaragua”.

En algún momento de su trayectoria, Herrera fue considerado el mejor técnico de México, pero las controversias y múltiples expulsiones en el fútbol mexicano le quitaron brillo a sus victorias.

A Miguel Herrera, el técnico Hernán Cristante lo agarró del cuello en un partido entre América y Toluca. Sucedió en el 2018.

Entre estas disputas destaca su enfrentamiento con el narrador de TV Azteca, Christian Martinoli. La tensión con Martinoli surgió tras críticas del narrador hacia la gestión de Herrera al frente de la selección mexicana, lo que derivó en un áspero intercambio de palabras en público.

El escándalo subió como la espuma hasta que, solo un día después, ‘El Piojo’ fue despedido como entrenador de México.

En su trayectoria en México, Miguel Herrera tuvo otros encontronazos pero no con la prensa, sino con un aficionado, a quien retó a los golpes. Discutió con Ricardo La Volpe, quien le dijo: “no me vengas a saludar, sos mala leche”.

Tuvo una discusión verbal que se tornó física con el también entrenador Hernán Cristante.

Discutió con Guillermo Almada, otro entrenador, y su última bronca en suelo azteca fue el año pasado con Iván Alonso, dirigente de Cruz Azul.