‘Ese fútbol es mediocre’: Jacky Álvarez arremete contra el planteamiento de Óscar Ramírez

Jacky Álvarez mostró una posición radical en su análisis en el programa ‘Fútbol al Día’, en Multimedios

Por Fanny Tayver Marín
Jacky Álvarez cuestionó el planteamiento defensivo de Liga Deportiva Alajuelense en Los Ángeles contra LAFC, en Concachampions. (Instagram)







