‘Ese fútbol es mediocre’: Jacky Álvarez arremete contra el planteamiento de Óscar Ramírez

Jacky Álvarez cuestionó el planteamiento defensivo de Liga Deportiva Alajuelense en Los Ángeles contra LAFC, en Concachampions.

Jacky Álvarez no se guardó nada en el programa Fútbol al Día en Multimedios, el miércoles por la noche, al cuestionar lo hecho por Liga Deportiva Alajuelense en Los Ángeles, al empatar 1-1 contra LAFC con un planteamiento defensivo.

Mientras que los periodistas Cristian Segura y Cristian Williams hablaban de un buen resultado de Alajuelense y que todo lo que planeó Óscar “Macho” Ramírez le salió, ella no estaba de acuerdo.

“Que el empate está a favor de la Liga en casa, sí; pero yo desde mi punto de vista, en ese mediocre fútbol, yo no creo que a la Liga le alcance. Obviamente al Macho Ramírez se admira y demás, porque el fútbol tiene dos fases.

”En la fase defensiva tiene un 100, pero en la fase ofensiva se queda. A nivel internacional usted necesita tener las dos fases para poder rendir”, comentó Jacqueline Álvarez.

También dijo que si a ella le preguntan cómo va a salir la Liga en el partido de vuelta, que será el martes 17 de marzo a las 7 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto, no le cabe duda de que la propuesta será la misma.

Son Heung-Min es una de las estrellas de LAFC. Según Transfermarkt, su ficha ronda los 17 millones de euros; el doble de lo que cuesta toda la planilla de Liga Deportiva Alajuelense. (KEVORK DJANSEZIAN/Getty Images via AFP)

“El fútbol no lo celebro”, citó de manera categórica; al tiempo que les decía a los periodistas que si a ellos no les inquieta que por ese fútbol así es que Costa Rica quedó fuera del Mundial 2026. Y dijo que ella no celebra empates.

“No les preocupa que Haití, que Panamá nos saca y avanzan ellos y nosotros no”, indicó la comentarista.

El periodista Cristian Segura le consultó que qué esperaba entonces de los rojinegros en ese partido entre LAFC y Alajuelense.

“¿Qué esperaba yo? Lo que usted dijo, porque ahora todos los manudos están celebrando, pero decían: ‘Que Dios nos agarre confesados, ese equipo nos va a golear’. Y obviamente llega un estratega que ya sabemos que es muy enfocado en la parte defensiva y le salió”, contestó la panelista.

Cristian Segura aseguró que para él, la Liga tiene que jugar igual y ella estuvo de acuerdo en eso, “porque no tiene la otra fase”.

“Vean por qué yo digo que el fútbol nuestro es muy mediocre, que lo que la Liga hizo futbolísticamente es muy mediocre; que la Liga tiene que ir a buscar el partido también para ganar. Obviamente el 0-0 le beneficia, no estoy tan segura de que le alcance”, expresó Jacqueline Álvarez.

En este momento, el gol de visita juega a favor de los rojinegros como criterio de desempate. La Liga avanzaría a cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf si empata 0-0 en el Morera, o si derrota a la constelación de estrellas de LAFC.

También existe otro escenario y es que si el partido en la Catedral culmina 1-1 y se tiene un empate 2-2 en el global, habría tiempos extra; incluso penales, en caso de ser necesario.

