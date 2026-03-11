Josué Quesada le da un ‘volado’ a Óscar ‘Macho’ Ramírez: vea lo que dijo al aire en Teletica Radio

Josué Quesada cree que Óscar Ramírez puede poner en problemas a LAFC, en el partido donde Liga Deportiva Alajuelense intentará avanzar a los cuartos de final de Concachampions.

Lo que hizo Liga Deportiva Alajuelense da mucho de qué hablar y en Teletica Radio no fue la excepción. Al aire y sentado en el set junto a sus colegas Adrián Méndez, Eduardo Castillo y Adrián García, el periodista Josué Quesada le hizo una recomendación a Óscar “Macho” Ramírez.

“La Liga tiene que jugar igual el próximo martes en el Morera Soot, el ‘Macho’ ya es un tipo ya demasiado espueludo como para caer en la tentación de que como estamos en casa, como estamos en el Morera, ‘La Doce’ está repleta, todo mundo está vuelto loco y demás, irse al frente y no”, advirtió Josué Quesada.

El comunicador es del criterio que la Liga tiene que volver “loco” de nuevo LAFC y cerrarle todos los espacios posibles, luego de ese 1-1 en Los Ángeles, marcador en el que el gol de visita está jugando a favor de los rojinegros en este momento.

“A esta gente hay que llevarla al terreno desconocido, insisto, ellos no juegan esto, esto es otro deporte. El ‘Macho’ los sometió a otro deporte. La MLS es abierta, es divertida, hay un pacto de jueguen, esto es un espectáculo, esto es un show, esto es un torneo hecho para atacar, meter goles, ofender. Compramos jugadores de $20 millones o $30 millones para ofender”, expuso Josué Quesada.

Puso ejemplos de nombres concretos de futbolistas que se encuentran actualmente en la MLS, como Thomas Müller, Son Heung-Min, Thiago Almada, Rodrigo De Paul, Lionel Messi, Luis Suárez y Marco Reus, por el show que busca la MLS.

“El ‘Macho’ los mete en un cuarto oscuro, en una bodega llena de picos y de palas y no saben qué hacer. La Liga tiene que jugar igual, si quieren pasar, si se ponen a jugar de lindos y caen en la tentación de que como están en casa y la gente los echa para adelante, se abren un poquito y no ganan la serie. Tienen que jugar igual”, insistió Josué Quesada.

Con goles de Alejandro Bran y Denis Bouanga, el partido de ida entre LAFC y Alajuelense quedó 1-1. Esta serie de octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf se resolverá el martes 17 de marzo, a las 7 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

El equipo que avance se enfrentará en cuartos de final de Concachampions contra el vencedor del pulso entre Cruz Azul y Monterrey, donde la Máquina Cementera tomó ventaja de visita por 3-2.

La Liga tiene que salir a jugar la vuelta igual pic.twitter.com/1CkoAOL8MR — Teletica Radio (@TeleticaRadio) March 11, 2026

