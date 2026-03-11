La fórmula de Óscar Ramírez: así nació el bloque de acero de Alajuelense ante LAFC

Santiago van der Putten hizo un partido muy correcto en el juego de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense.

En una noche de alta tensión en el BMO Stadium, Liga Deportiva Alajuelense logró un trabajado empate 1-1 ante LAFC en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

Tras el encuentro, el defensor central Santiago van der Putten analizó el desempeño del equipo, destacando que el resultado fue fruto de la humildad, el sacrificio colectivo y una preparación estratégica que desafió la falta de tiempo en cancha.

Para Van der Putten una de las claves para que la Liga consiguiera un resultado positivo en territorio estadounidense fue la cohesión del grupo.

El joven zaguero reconoció la jerarquía del rival, pero enfatizó que Alajuelense no llegó a California a ser un simple espectador.

“Yo creo que nace de un equipo solidario. Sabíamos que es un excelente rival, tenemos que darles todo el mérito a ellos, pero yo creo que si nos aplicábamos todos en defensa y en ataque y aprovechábamos las oportunidades, podíamos hacer daño”, explicó Santiago van der Putten.

Añadió que para la Liga se trata de no darse por menos ante un equipazo de la MLS, pero sabiendo que quedan 90 minutos todavía.

“Son series de dos partidos; es un buen resultado sí, pero ahora falta cerrar en casa, que si no de nada valió el esfuerzo del martes”, destacó.

El planteamiento de la Liga fue claro: un repliegue ordenado que cerrara los espacios a las figuras del LAFC. Santiago van der Putten lo describió como un esquema de sacrificio absoluto donde la estética pasó a segundo plano en favor de la efectividad.

“Se notó esa hambre y esa garra que tenemos todos de llevar estos colores, llevarlos desde lo individual hasta lo más alto y soñar en grande. Por momentos hay que entender que con la pelota no íbamos a poder hacer tanto daño y debíamos aplicarnos defensivamente.

”Fue un bloque defensivo bajo, profundo, fuerte, pero muy aplicados. Muchas veces se puede defender de todas maneras y por dicha nos llevamos un buen resultado”, comentó el zaguero que se vio muy aplicado en la marca junto a Alexis Gamboa y Aarón Salazar.

Santiago van der Putten habla de las claves de Alajuelense en Los Ángeles

Más allá del espectáculo que dio Washington Ortega bajo los tres palos, Van der Putten fue enfático en que el mérito es compartido por toda la plantilla, desde los encargados de los goles hasta el último hombre en la zaga.

“Washi es un excelente jugador, un excelente portero y una excelente persona que trabaja día a día. Pero yo creo que tanto él como Ronaldo (Cisneros), como Ángel (Zaldívar), desde los delanteros hasta el portero, todos fuimos importantes para la defensa, porque defendemos los once y atacamos los once. Por supuesto hay que reconocerlo a él, pero es un mérito grupal también”, afirmó.

Óscar Ramírez rescató el esfuerzo de sus jugadores en el partido entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense en Concachampions. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Uno de los puntos más llamativos de las declaraciones de Santiago van der Putten fue la logística detrás del planteamiento táctico.

Con un calendario que obligó a jugar el sábado y viajar de inmediato, el cuerpo técnico tuvo que recurrir al análisis audiovisual ante la imposibilidad de entrenar en el campo.

“No pudimos trabajar tanto. Jugamos el sábado en la noche, el domingo en la mañana recuperamos y volamos. El lunes aquí en el estadio no pudimos hacer un planteamiento táctico porque era reconocimiento de cancha con prensa y todo”, confesó.

Alejandro Bran hizo un golazo en Los Ángeles

Ante esta limitación, el trabajo intelectual tomó el relevo: “Fue mucho análisis de video, también en el hotel, haciendo movimientos generales dentro de lo que se podía”.

Dijo que el cuerpo técnico hizo un estudio muy bueno del rival, con mucho video, porque juegan cada tres días y se siente convencido de que la convicción general que hubo en el grupo fue lo que permitió sacar ese 1-1 en Los Ángeles.

Washington Ortega fue el mejor jugador del partido entre LAFC y Alajuelense

Con el empate en el bolsillo, la mirada de Van der Putten ya está puesta en el partido de vuelta en el Estadio Alejandro Morera Soto. El defensor sabe que la moneda sigue en el aire y cree que el apoyo de la afición será determinante.

“Hoy nos llevamos un buen resultado para el martes enfrentar la serie en casa con estadio lleno”, concluyó el central, dejando claro que Alajuelense luchará por más.

