Joseph Joseph advierte qué sería lo peor que podría hacer Alajuelense en este momento

Liga Deportiva Alajuelense saluda a la afición que acudió al BMO Stadium a ver el partido contra LAFC que terminó 1-1, en la Copa de Campeones de Concacaf.

Joseph Joseph sufría con cada acción del partido entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense en una de las butacas del BMO Stadium en Los Ángeles, pero a la vez, el presidente de la institución rojinegra sabía que lo que estaba presenciando era un buen juego de su equipo en la Copa de Campeones de Concacaf.

El juego se terminó con un 1-1 en la pizarra y el resultado, que deja la moneda en el aire para el cierre de la serie en Costa Rica, fue recibido con optimismo pero con una dosis necesaria de realismo por parte de la cúpula manuda.

Joseph Joseph compareció ante los medios de comunicación en zona mixta, con un discurso que equilibró el orgullo por el esfuerzo de sus jugadores con la prudencia de quien sabe que la tarea está a medio hacer.

El jerarca rojinegro no escatimó en elogios para el rival, reconociendo que el conjunto angelino puso a prueba la resistencia del campeón nacional y tricampeón de Centroamérica.

“Hay que ser honestos, el equipo rival es muy bueno, nos dominaron gran parte del juego”, admitió Joseph en declaraciones en Radio Columbia y Teletica Radio.

Alejandro Bran hizo un golazo en Los Ángeles

Sin embargo, resaltó la disciplina del plantel para no desmoronarse bajo la presión: “Rescato que se aplicaron demasiado bien los jugadores de la Liga, todos muy concentrados, todos cuidando su parcela y muy enfocados en lo que tenían que hacer. Eso anímicamente nos da mucha fortaleza para la vuelta”.

Para el presidente de la Liga, el desempeño colectivo fue la clave para sostener el marcador, destacando compromisos individuales.

“Demuestra su compromiso; hubo unos con un rendimiento impecable, otros no se notaron tanto, pero sé que cumplieron con las instrucciones. Estamos felices, pero desde ya pensando en el otro partido”, añadió, subrayando la mano de Óscar Ramírez, a quien calificó como un “especialista” en gestionar este tipo de series cortas de eliminación directa.

Washington Ortega fue el mejor jugador del partido entre LAFC y Alajuelense

Tras jugar en San Carlos el sábado y llegar a la madrugada al Centro de Alto Rendimiento (CAR), la Liga emprendió un viaje que, entre la salida hacia el aeropuerto en suelo nacional y el arribo a Los Ángeles, implicó 13 horas y media.

A Joseph Joseph le gustó el carácter con el que Liga Deportiva Alajuelense se paró ante LAFC en el BMO Stadium, en Los Ángeles, California. (JOHN DURAN)

“Este partido fue demasiado intenso, muy exigente. El miércoles regresamos en otro vuelo largo y el viernes ya tenemos partido”, explicó el jerarca.

Pese a que el empate con gol de visita es un botín codiciado, en Alajuelense todos tienen los pies en la tierra, empezando por Joseph Josepn, quien fue enfático en que la celebración debe ser breve.

“El resultado es muy bueno, no se lo voy a negar, pero falta la segunda parte. Ahora, lo peor que podemos hacer es lanzar las campanas al aire. Vamos en el mediotiempo y tenemos que ir a aplicarnos allá en el Morera igual o más que este martes”, citó.

Con la mira puesta en el cierre de la serie, Joseph Joseph envió un mensaje directo a la afición manuda, porque habrá llenazo en el Estadio Alejandro Morera Soto: “A reventar, no va a caber ni un alfiler”.

Recordó que la exigencia para Alajuelense no se detiene, pues Alajuelense ahora deberá atender el campeonato nacional contra Pérez Zeledón, antes de recibir al LAFC el próximo martes.

“Unidos todos es más fácil, es más bonito, es más ameno y necesitamos el apoyo de ellos para sacar la serie allá en Costa Rica. Sí se nota un cambio en el equipo, dos triunfos seguidos en Costa Rica, ahora este resultado en Los Ángeles y esperamos que el equipo siga creciendo”, destacó.

Por lo general, el presidente de la Liga trata de mantener una postura equilibrada cuando las cosas van bien o surgen problemas.

“Uno siempre tiene que estar así, independientemente del pasado, uno siempre tiene que estar así; así soy yo, Óscar Ramírez también y eso es lo que hay que transmitirles a los jugadores”, concluyó Joseph Joseph en el BMO Stadium, minutos después del partido que dejó abierta la serie entre LAFC y Alajuelense.

