La noche monumental de Washington Ortega tuvo doble premio: vea sus mejores tapadas ante LAFC

Concacaf declaró a Washington Ortega como el mejor jugador del partido entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense.

Quienes pensaban que Liga Deportiva Alajuelense volvería de Estados Unidos con una goleada a cuestas en la Copa de Campeones de Concacaf se equivocaron rotundamente.

Eso no pasó por la manera en la que el campeón nacional y tricampeón de Centroamérica supo defenderse en el BMO Stadium ante LAFC.

Ahora, esta serie de octavos de final de Concachampions se encuentra 1-1 y terminará de resolverse el martes en el Estadio Alejandro Morera Soto. Y hoy por hoy, el gol de visita está jugando a favor de Alajuelense.

Para que la Liga hiciera un partido de película en Los Ángeles, todos fueron importantes; pero sin duda alguna destaca el papel soberbio del guardameta uruguayo Washington Ortega.

El portero recibió “metralla” como no había pasado hasta ahora en ninguno de los partidos en los que ha defendido el arco de la Liga.

LAFC gestó 28 remates en todo el juego, de los cuales, doce fueron directos y él protagonizó 11 tapadas. Las estadísticas reflejan lo que se vio en cancha.

Washington Ortega fue un dolor de cabeza para un equipazo que tiene una constelación de estrellas como Son Heung-Min, Denis Bouanga, Amin Boudri, Nkosi Tafari, Mark Delgado y Timothy Tillman.

Al acabarse el juego, la propia Concacaf no titubeó en elegir al mejor futbolista del partido. ¿Imagina quién fue el MVP? La distinción se la dejó Washington Ortega.

Washington Ortega fue el mejor jugador del partido entre LAFC y Alajuelense

Pero él destaca el trabajo de todos en la Liga, en ese juego donde el único representante de Centroamérica que sigue en competencia en Concachampions abrió la cuenta con un golazo de Alejandro Bran y que el empate lo firmó Denis Bouanga.

“El esfuerzo que hicieron los compañeros para llevarnos un resultado, que creo que si hablamos antes de, es un resultado que sirve mucho. Y creo que se nos escapó quizás el triunfo al final, pero vamos a nuestra casa a intentar sacar este resultado y poder pasar, que hace muchos años que no se pasa de ronda”, expresó Washington Ortega en zona mixta.

Sobre Óscar Ramírez, otro artífice de que Alajuelense esté con vida en la Copa de Campeones de Concacaf, el guardameta manudo contó que todos los futbolistas conversan mucho con él.

Highlights ⚽️ LAFC vs LD Alajuelense | Concacaf Champions Cup 2026 | Round of 16, First Leg pic.twitter.com/rPy6CVHtQZ — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 11, 2026

“Es una persona abierta, es un gran ser humano sobre todas las cosas y se puede hablar y entre todos solucionar problemas, que era quizás lo que nos estaba costando”, citó, en alusión a esa crisis de resultados que atravesó la Liga en enero y febrero, pero que este marzo está pintando muy diferente.

Washington Ortega tuvo una noche de ensueño en el juego de ida entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense, en los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf. (Concacaf.com/Concacaf.com)

“Hicimos un grandísimo partido y el esfuerzo de los compañeros contra un gran rival, con una jerarquía tremenda y pudimos llevarnos un resultado importante”, subrayó Washington Ortega, en alusión a que LAFC es un equipazo, quizás, el mejor de la MLS en la actualidad.

"Todo el equipo hizo un gran esfuerzo." - Washington Ortega de LD Alajuelense 🎙️ pic.twitter.com/4Qe1V3tlfc — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 11, 2026

Pero al intentar que contara qué fue lo que cambió en Alajuelense para que hoy se vea tan diferente, el arquero fue muy claro: “No te puedo decir, porque fue una charla que tuvimos entre nosotros y también con el profe.

”Pero después, como les decía el otro día, el trabajo siempre fue el mismo. Nosotros trabajamos de la manera en esta institución que te da todo para que lo podás hacer y nada, por suerte se pudo revertir estar situación. Se viene revirtiendo, porque todavía falta y hay que seguir”, destacó Washington Ortega.

Alajuelense buscará el próximo martes pasar a los cuartos de final de Concachampions para enfrentarse contra el ganador del pulso entre Monterrey y Cruz Azul, donde la Máquina Cementera tomó ventaja de visita por 2-3.

Pero antes de eso, la Liga recibirá este viernes a Pérez Zeledón, en un partido importante para las aspiraciones de los rojinegros, que a pesar de aquellos malos resultados, está a dos puntos de zona de clasificación.

“Hay que meter, hay que meter no queda de otra, porque así fue el final del campeonato pasado, pero muchas veces cuando no se gana es que estás llorando.

”Creo que es algo que hay que ver, que hay que analizar la liga tica, para ayudar sobre todo a los equipos que están en competiciones internacionales. Es lo que toca, lo que queda y el tema de las canchas, que perdimos dos jugadores”, mencionó Washington Ortega.

El arquero no solo trae de Estados Unidos el premio como el mejor jugador del partido entre LAFC y Alajuelense en Concachampions; también intercambió camisa con el excampeón del mundo, Hugo Lloris.

“Muy bien la verdad, ahí le hablé un poco de Rodrigo Bentancur, el uruguayo y como jugó con él en el Tottenham, ahí pudimos hablar un rato, y muy bien, un campeón del mundo”, manifestó Washington Ortega en Columbia.

Vea el resumen del partido LAFC vs. Alajuelense

📹 Resumen del partido



LAFC 🆚 LD Alajuelense pic.twitter.com/x0XI56lLSX — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 11, 2026

