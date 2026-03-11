Puro Deporte

La noche monumental de Washington Ortega tuvo doble premio: vea sus mejores tapadas ante LAFC

Washington Ortega fue determinante para Liga Deportiva Alajuelense en el juego ante LAFC en Concachampions

Por Fanny Tayver Marín
Concacaf declaró a Washington Ortega como el mejor jugador del partido entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense.
Concacaf declaró a Washington Ortega como el mejor jugador del partido entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Concacaf.com)







