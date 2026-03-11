Esto dijo Óscar Ramírez luego de lo que hizo Alajuelense en Los Ángeles

Óscar Ramírez rescató el funcionamiento colectivo de Liga Deportiva Alajuelense ante LAFC en Los Ángeles, en la Copa de Campeones de Concacaf.

Liga Deportiva Alajuelense regresa de Los Ángeles con un empate 1-1 ante LAFC. Apenas concluyó el juego, empezaron las filas virtuales en la boletería electrónica del club, lo que presagia un llenazo para el partido definitivo de esta serie, que será el próximo martes en el Estadio Alejandro Morera Soto.

“La evaluación del partido siempre a estos niveles es complejo, son dos partidos y el primero hay que saberlo jugar. Dejamos un poco el tema de la posesión, sabíamos que teníamos un equipo que si queríamos jugar, era peligroso en las transiciones. Fuimos ordenados, con un bloque”, explicó Óscar Ramírez luego del partido en Los Ángeles.

Y agregó: “Al final, creo que nos llevamos lo que buscamos, que era un resultado positivo, sabiendo que nos espera un partido complicado”.

- ¿Por qué el resultado? ¿Cómo convenció al equipo?

- Este cuerpo técnico es muy estudioso de los rivales, saber buscar sus falencias y virtudes y saber neutralizar. El equipo viene en evolución, ha sido un semestre difícil y poco a poco vamos saliendo. Es un aliciente importante, esto nos va a servir para el cierre.

”La parte emotiva, los entrenadores tenemos que saber sacar eso, no solo lo táctico y lo físico. Hay que llegar al corazón y el equipo demostró mucho eso, el orden y el trabajo. Nos toca un partido difícil de vuelta. Contento por los muchachos, ellos se lo merecen. Pasar de ronda sería importante”.

- ¿El bloque intermedio lo traían entre planes? ¿Cómo cree que será la vuelta?

- Hablamos de un 50-50 en son de broma y acá el nivel y lo que ha hecho la MLS de traer figuras con un bagaje importante, fuimos inteligentes en neutralizar eso. Allá trataremos de tener una vocación más ofensiva, con la preventiva en sus transiciones. Ahora el viernes es otro partido importante, contra Pérez Zeledón, que también es difícil. Se planeó bien, estos partidos son como finales.

- El equipo jugó con la emoción de hace tres años. ¿Se recordó ese partido?

- Nuestro fútbol, nuestra cultura, nuestra idiosincracia va por el tema emotivo. Con situaciones en desventaja como en Italia 90 tuvimos la capacidad y la parte emotiva para nuestro primer Mundial y en Brasil 2014 nos tocaron tres campeones mundiales y quedamos primeros. Somos capaces de muchas cosas. A nivel internacional hay costarricenses en puestos muy importantes. Estos retos nos caen bien y nos ayudan a hacer grandes proezas.

Óscar Ramírez fue claro y directo luego del empate entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

- ¿Cómo estudió a LAFC, lleno de extranjeros?

- En el caso mío ya son varias, la última vez fue contra un equipo que yo le llamaba la OEA, con todos extranjeros. Tengo a un asistente muy bueno, que es mi complemento, que es Wardy Alfaro. Antes yo hacía el trabajo y ahora él, de lo que se vio aquí, de contener a muchachos con capacidades individualidades. Tenemos la esperanza de poder terminar esto el martes, sería honroso, pero todavía falta.

- ¿Cómo vivió el gol de Alejandro Bran?

- Lo de Alejandro ha sido un proceso interesante, porque tuvo si primera experiencia acá, se ha utilizado en todo el mediocampo. Naturalmente tiene una capacidad muy buena que es el remate de media distancia.

”Hoy pegó un segundo remate que pudo ser muy importante, la intensidad la tiene, la viveza de jugar en esa zona ha despertado más y el interés de él. Hizo un muy buen papel, ha tomado una constancia muy buena y hay otros muchachos que cumplieron muy bien, en sí resalto al equipo. Hay evolución, eso es importante y no sé si a futuro estará otra vez por estos lados”.

