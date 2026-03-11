Puro Deporte

Marc Dos Santos, el técnico de LAFC, no se guarda nada y lanza varios dardos contra Alajuelense: esto dijo

Así reaccionó el técnico de LAFC luego de un buen resultado de Liga Deportiva Alajuelense en el BMO Stadium, en Concachampions

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
La marca fuerte estuvo a la orden del día en el partido entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense, tal y como lo refleja esta fotografía.
La marca fuerte estuvo a la orden del día en el partido entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense, tal y como lo refleja esta fotografía. (Concacaf.com/Concacaf.com)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseMarc Dos SantosLAFCLAFC vs Alajuelense
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.