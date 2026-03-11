Marc Dos Santos, el técnico de LAFC, no se guarda nada y lanza varios dardos contra Alajuelense: esto dijo

La marca fuerte estuvo a la orden del día en el partido entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense, tal y como lo refleja esta fotografía.

A Marc Dos Santos no le hizo nada gracia el empate 1-1 entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

Esto es lo que respondió el técnico canadiense en la rueda de prensa posterior al juego en el BMO Stadium, en Los Ángeles, California:

- ¿Qué autocrítica hace de este resultado, sabiendo que La Liga tiene una ventaja relativa al cerrar la serie en casa?

- Es difícil criticar lo que intentamos hacer porque fuimos muy superiores en todos los aspectos del juego. Hay partidos como este, donde creo que tuvimos 28 remates, estuvimos constantemente en el área, 76% de posesión y cuatro ocasiones muy claras falladas. El fútbol es así. Pero es una serie de dos partidos; este fue el primero y ahora viene el segundo tiempo, en la segunda mitad de la eliminatoria, y estaremos listos para eso.

- Para el partido del sábado, ¿espera hacer rotaciones, darle descanso a algunos jugadores para que estén listos para el martes? ¿Y cómo imagina el ambiente en el Morera Soto?

- Ahora mismo mi cabeza está en el sábado. Les dije a los muchachos que tenemos que poner en pausa este partido. Intentamos todo desde el minuto uno. Creo que el primer remate que tuvieron fue cerca del minuto 40 y de ahí llegó el gol. Fue un partido en una sola dirección.

”Es decepcionante porque sentimos que pudimos haber hecho más, pero es una serie de ida y vuelta. No perdimos, empatamos. Así que tenemos que relajarnos como grupo y prepararnos para el sábado.

”El sábado también tenemos que pensar en tener piernas frescas para el martes, pero también en que existe la posibilidad de sumar 12 de 12 puntos en la MLS. Entonces vamos a valorar ambas cosas. Algunos jugadores tendrán que jugar sábado y martes. Otros, por su perfil, es mejor que descansen. Quizá algunos jueguen solo 45 minutos y luego salgan pensando en el martes.

- ¿Qué pensó del arbitraje? ¿Permitieron demasiado en el primer tiempo, lo que afectó el segundo? ¿Hubo acciones que pudieron ser amarillas o rojas?

- Al inicio de mi carrera hablaba mucho de los árbitros y me frustraba con esas cosas, pero hoy soy mucho más tranquilo. Hay batallas que nunca se ganan. A veces fue molesto, pero no fue por culpa del árbitro. Fue un tipo de arbitraje diferente al que tenemos en la MLS. Pero la historia del partido no tiene nada que ver con él.

”Tiene que ver con que tuvimos mucho la pelota, nuestra presión tras pérdida fue buena, la actitud fue buena. Creamos oportunidades, intentamos atacar los espacios. Ellos defendieron con muchos jugadores.

”Les dije a los muchachos que se mantengan positivos y con la cabeza en alto. Es 1-1. Vamos a ir allá. La última vez que jugamos contra ellos aquí perdimos. Hay partidos así. No quiero decir mucho más porque falta el segundo partido. No voy a culpar a los árbitros, aunque a veces fue un poco frustrante”.

La serie entre Liga Deportiva Alajuelense y LAFC se resolverá el martes 17 de marzo en el Estadio Alejandro Morera Soto, luego del empate 1-1 en Los Ángeles. (Concacaf.com/Concacaf.com)

- ¿Qué le pasa al equipo? Se vio falta de efectividad desde el sábado y volvió a suceder. Dominaron los primeros 45 minutos. ¿Le sorprendió el gol de Alajuelense? ¿Cómo afrontarán el partido del próximo martes?

- Estaría muy preocupado si no tuviéramos oportunidades. Pero tenemos muchas. Entramos mucho al área rival y creamos bastantes ocasiones. A veces hay delanteros que están en racha y todo lo que tocan termina en gol. Otras veces no. Así es el fútbol. Tenemos que seguir. No perdimos el partido, empatamos. No es el fin del mundo.

En relación con el partido en Costa Rica, primero tenemos a St. Louis City en nuestro estadio.

- Conociendo a los jugadores que tiene en el camerino y el ADN de esta organización, ¿les motiva ir a Costa Rica a dar un golpe sobre la mesa y seguir avanzando en este torneo?

- Primero que nada, justo después de la pretemporada es muy particular en Norteamérica que tu primer partido del año sea en la Champions. No pasa en otras partes del mundo, pero aquí, por el calendario, es así. Sentimos que después de la pretemporada fue ir, ir, ir: partido tras partido. No es fácil. Necesitas profundidad en el plantel y que todos estén listos.

”Pero empezar con cinco victorias y un empate, y empates como este… si jugamos así, nueve de cada diez veces vamos a ganar partidos como este. Y si vas a empatar o perder un partido, prefiero que sea atacando, siendo protagonistas.

”Ahora mismo, como dije, tenemos que poner en pausa este partido y el de Costa Rica, porque desde este miércoles mi cabeza estará solo en St. Louis”.

- ¿Qué piensa de Alajuelense como equipo? ¿Hubo algún jugador que le llamara la atención?

- Primero que todo, es un equipo que trabaja mucho colectivamente. Mucha dedicación, mucha pasión y una gran organización defensiva. Trabajan mucho como equipo y vinieron con el objetivo de irse sin perder, y eso fue claro.

”Sobre jugadores, me hicieron la misma pregunta después de jugar contra Real España. Si empiezo a hablar de jugadores ahora, después nos llamarán sus representantes. Así que prefiero no hablar de futbolistas rivales. Mi foco está en los jugadores del LAFC”.

- Alajuelense es uno de los mejores equipos de Costa Rica. ¿Esperaba un partido así de cerrado?

- Para ser honesto, esperaba un partido más abierto. Pensé que Alajuelense iba a salir un poco más. Pero ya estoy acostumbrado a enfrentar bloques bajos aquí. Y tendremos que acostumbrarnos porque creo que va a pasar mucho este año.

- Alajuelense tendrá un estadio que va a explotar la próxima semana, con su gente, y siempre es difícil jugar en Centroamérica. ¿Qué piensa de eso?

- Sí, pero tenemos jugadores que jugaron finales de Copa del Mundo, que jugaron Champions League. Jugamos contra Inter Miami en el Coliseum con 80.000 personas. Sabemos que cuando jugamos fuera los estadios están llenos. Estamos mentalmente preparados. Sabemos que será un estadio eléctrico, pero también nos gusta ese tipo de ambiente.

- ¿Está viendo que los rivales juegan más físico contra Bouanga de lo que deberían?

- Sí, he visto que están siendo mucho más físicos con Bouanga. Cuando marcas tantos goles como él, los rivales van a tener más cuidado contigo. A veces incluso lo marcan con dos jugadores, un central y un mediocentro delante, sin darle espacio, golpeándolo mucho. Eso es frustrante porque lo vi todo el primer tiempo.

”Pero, de nuevo, me preocuparía si en un partido así no creáramos nada. Pero creamos ocasiones. Algún día esas oportunidades que fallamos serán goles, estoy seguro”.

- Sobre el gol que marcaron, con el pase de Bouanga a Ordaz y el movimiento de Boudri para generar espacio. Cuando enfrentan bloques bajos, ¿necesitan más combinaciones entre Denis y Ordaz para romper esas defensas?

- Sí, eso es lo que hacen los equipos y será un desafío para nosotros. Pero lo hacen porque somos buenos, y eso es mérito de nuestro equipo. Ese gol incluso no llegó contra un bloque bajo; fue en una transición y ahí se abrió un poco el espacio.

”Necesitamos más momentos así. Son los momentos que buscamos. Cuando el bloque es muy bajo, ahí es donde debemos mejorar y sabemos que es un desafío”.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.