‘Es imparable’: Mexicano Ronaldo Cisneros describe al Joel Campbell que volvió a la Selección de Costa Rica

Joel Campbell y Ronaldo Cisneros fueron claves en el triunfo de Liga Deportiva Alajuelense ante Liberia.

Ronaldo Cisneros se siente a gusto en Liga Deportiva Alajuelense, en el club están contentos con él y esa comunión se refleja en cancha. Además, se entiende a la perfección con Joel Campbell.

Del mexicano ya no se habla como un desconocido o un atacante con pocos goles, como ocurría al inicio, sino como una pieza ofensiva importante, que es del agrado de Óscar “Macho” Ramírez.

Ronaldo Cisneros ya acumula cuatro goles y dos asistencias con la Liga, pero lejos de querer acaparar los reflectores por su aporte individual, el delantero rojinegro desvía el foco de él para destacar el momento de Joel Campbell.

El 12 de Alajuelense puso de su parte para empezar a mostrar el nivel que tanto se espera de él, luego de una pretemporada incierta donde parecía que le iban a mostrar la puerta de salida.

Campbell se volvió a poner la camisa de la Selección para el actual microciclo, atuendo patrio que ya vistió en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

El domingo pasado, el cuadro manudo logró una victoria clave de visita contra Liberia, donde esa mancuerna entre Ronaldo Cisneros y Joel Campbell resultó dinamita pura.

Primero fue Campbell quien sacó un pase aéreo entre líneas para que el mexicano marcara un gol de camerino, de esos que muchas veces cuesta reponerse.

Después, fue Cisneros quien asistió a Joel, en dos ocasiones; el otro gol de la Liga se gestó con una jugada de Creichel Pérez y la definición de Diego Campos.

“Me siento contento de que Joel haya hecho dos goles y que me haya asistido, es un jugador diferente, es un jugador con mucha calidad y sabemos que cuando anda bien es imparable.

”Para el grupo es muy importante, su rol de liderazgo que está tomando y estamos muy contentos con Joel, porque está en un gran nivel”, manifestó Ronaldo Cisneros.

El reconocimiento del mexicano fue más allá del rendimiento individual en la cancha de Joel, porque recordó aquel momento en que Campbell necesitaba el gol, pero sin pensar en él, le cedió un penal ante el Puerto, cuando las críticas empezaban a aflorar contra el mexicano por su falta de anotaciones.

Joel Campbell volvió a ponerse la indumentaria de Selección de Costa Rica este 5 de noviembre. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

De esa forma, desde el machón blanco ante Puntarenas se registró el primer gol de Ronaldo Cisneros en el fútbol tico. Después de eso, el foráneo marcó un doblete de visita contra Herediano, y el domingo pasado anotó en Liberia.

“Es algo que le agradezco mucho, que me diera ese penal. En su momento lo dije, fue un gesto muy generoso. A veces en las concentraciones me toca compartir el habitación con él.

”Es un gran compañero, un jugador alegre, que se está esforzando mucho, que quiere estar en su mejor nivel y muy agradecidos con su esfuerzo y los resultados se están viendo dentro de la cancha, eso es lo más importante para el equipo”, remarcó Ronaldo Cisneros.

La Liga y el receso

Alajuelense ahora piensa en lo que viene después de este receso por la Selección de Costa Rica y la eliminatoria mundialista. A diferencia de otros clubes, este periodo no es de descanso ni preparación para la Liga, al aportar una cantidad numerosa de jugadores al microciclo con Miguel “Piojo” Herrera.

Posiblemente, después del sábado, algunos de los jugadores manudos que se encuentran en la Sele retornen al club, porque no todos estarán en la lista final para los partidos eliminatorios contra Haití y Honduras.

De hecho, Fernando Piñar y Kenyel Michel ya salieron de la Tricolor, porque no lograron reponerse de una lesión.

“Los jugadores Kenyel Michel y Fernando Piñar quedaron fuera de la convocatoria para estos días del microciclo, pues venían presentando molestias valoradas por el área médica de su equipo. Ambos se presentaron al llamado, pero al no estar completamente recuperados, el cuerpo técnico decidió que regresaran a sus equipos”, informó la Federación Costarricense de Fútbol.

Según Ronaldo Cisneros, al igual que ocurrió el mes pasado, este receso debería caerle bien a la Liga. También indicó que en las filas rojinegras están muy contentos por lo que vienen haciendo, conscientes de que aún no han logrado nada todavía.

“Queda mucho, pero vamos por buen camino y este equipo tiene mucha fe de que podamos conseguir cosas importantes”, señaló.

Además, recalcó que se encuentra muy feliz de pertenecer a Alajuelense, porque para él, jugar en un club grande no tiene ninguna comparación.

“Aparte de que es muy fácil querer a este equipo, hay una gran unión y esperamos lograr el objetivo que todos queremos que es el campeonato. Estoy contento con todo lo que me han dado y espero seguir respaldando el apoyo con resultados”, subrayó.

Finalmente, el atacante destacó la profundidad de la plantilla y la hermandad que existe entre los jugadores, algo que considera crucial para las aspiraciones del equipo en el torneo.

“Son jugadores de calidad que cuando han entrado lo han hecho bien, esperamos el regreso de Alberto Toril que ahí viene recuperándose y todo eso ayuda al equipo, a tener más opciones, variantes.

”Y entre quien entre, todos queremos que le vaya bien al compañero que está dentro. Lo bonito de este grupo es que juegue quien juegue, el equipo está respondiendo”, concluyó Cisneros.

Alajuelense volverá a jugar hasta el 20 de noviembre, a las 8 p. m., cuando se dispute el partido pendiente con Cartaginés.

