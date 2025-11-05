Alajuelense define precios de las entradas para final de la Copa Centroamericana ante Xelajú

Liga Deportiva Alajuelense pronostica jugar a estadio lleno la final de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Xelajú de Guatemala.

Liga Deportiva Alajuelense prevé que las entradas para el juego de ida de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Xelajú se venderán como pan caliente.

Primero se activará la preventa como un beneficio exclusivo para los asociados del club, en un lapso de 24 horas a partir del mediodía de este miércoles 5 de noviembre.

Mientras que el viernes 7 de noviembre, también al mediodía, se habilitará la venta de tiquetes para el público en general, a través de boleterialaliga.com.

Los boletos más accesibles tienen un costo de ¢10.000, en popular norte y popular oeste.

A las entradas de gradería oeste, gradería norte y gradería este se les fijó un precio de ¢13.000.

Las de platea oeste cuestan ¢14.000; las de platea oeste preferencial valen ¢16.000 y las de platea sur ¢19.000.

Además, las entradas de platea este salen en ¢21.000, las de platea este preferencial en ¢23.000, las de palco sur en ¢29.000 y palco este en ¢30.000.

Así destaca la Concacaf a Liga Deportiva Alajuelense, como finalista de la Copa Centroamericana. (Concacaf.com/Concacaf.com)

El partido de ida de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf será el miércoles 26 de noviembre, a las 8:06 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Mientras que el juego de vuelta, en el que el campeón recibirá su corona, será el miércoles 3 de diciembre, a la misma hora, en el Estadio Cementos Progreso, en Ciudad de Guatemala.

Para ese segundo partido, aún no se ha definidó cómo se pueden adquirir las entradas.

Sin embargo, existe la posibilidad de que los liguistas que quieran viajar a territorio chapín para acompañar a su equipo, puedan conseguir los boletos a través de Alajuelense.

Por reglamento de Concacaf, en cada partido, al equipo visitante se le debe reservar el 5% del aforo permitido.

