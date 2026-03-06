Erick Lonis sorprende a Wílmer López en el camerino al revelar qué jugador de Alajuelense quiso llevar a Saprissa

Erick Lonis y Wílmer López tuvieron una conversación extensa y amena en el canal de Youtube ElPato&Toño.

¿Qué hacían Erick Lonis y Wílmer López juntos en el vestuario del Estadio Ricado Saprissa? Ahí, estas figuras históricas de Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense rememoraron viejos tiempos en la Selección de Costa Rica, pero a la vez hablaron de hasta lo impensado.

Posiblemente usted no lo sepa, pero la primera confesión de estas figuras históricas fue que tienen una gran amistad que se forjó desde que compartían habitación cuando estaban en la Tricolor bajo las órdenes de Alexandre Guimaraes.

Después de Óscar Ramírez, Wálter Centeno y Bryan Ruiz, llegó el turno de Erick Lonis en ser parte del programa Camerino, a cargo de Wílmer López y del periodista Antonio Alfaro, en el canal de Youtube ElPato&Toño.

Todo surgió de una pregunta que lanzó Wílmer López: ¿Hubo algún futbolista con el que hubiese deseado jugar, o que jugó muy poco?

Antes de escuchar la respuesta de Lonis, el Pato dijo que le contaría lo que le pasó a él, porque llegó a Alajuelense y durante su primer año en la Liga estuvo Óscar Ramírez y solo ese año tuvo de compañero al “Macho”.

“Yo hubiera deseado haber podido jugar con Óscar cuatro o cinco años, pero no tuve chance, porque yo llegué y él salió al año. Y en el año que estuvimos juntos, siempre pasan lesiones, expulsiones o algo, que no te permiten estar todo el torneo ahí”, comentó Wílmer López.

Reiteró que le habría encantado tener más años a Óscar Ramírez, ahí, pero no se dio.

Después de esa confesión del Pato, Erick Lonis respondió la consulta y, sin duda alguna, sorprendió con lo que dijo.

“A mí me hubiera gustado jugar con Luis Diego Arnáez y con Mauricio Montero, porque me parece divertido Mauricio dentro de la cancha y me parece que tiene una energía rara, una forma rara. Yo no sé... Es tan inteligente, no sé, la gente no sabe lo inteligente que es Mauricio”, afirmó Erick Lonis.

Erick Lonis, Wílmer López y Antonio Alfaro disfrutaron compartir camerino y contar muchas anécdotas que involucran a Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense. (Camerino con Antonio Alfaro y Wílmer López/Captura de video)

El saprissista definió a “Chunche” como una persona comprometida, auténtica y de inmediato aclaró que no hablaba de su forma de ser, sino de él como jugador y como profesional inteligente.

“Me hubiera gustado tenerlo más tiempo y jugar, porque jugamos un par de partidos juntos y me pasó una cosa divertidísima. Fuimos a jugar a Japón en 1995 y eran 50 años de la bomba de Hiroshima y Nagasaki y vimos unas tomas que nunca se habían visto en Costa Rica”, citó.

Al pronunciar eso, dijo que para ellos fue muy revelador cómo habían quedado las ciudades. Lonis recordó que el primer partido lo jugaron contra la Sub-23 de Japón, después de viajar 16 horas.

“Dormidos y Mauricio era el capitán y yo admiraba a Mauricio, con la cinta de capitán el Chunche y empieza el partido y esos japoneses pegaban la bola en el palo. Y nos meten un gol y yo pienso Mauricio, es el capitán, nos tiene que dar una solución y le pregunto: ¿Qué hacemos? Y me dice: ‘Dígale al árbitro que termine esta vara’ (ríe...). Perdimos al final y qué risa”, recordó.

En cuanto a Luis Diego Arnáez, en medio de risas, Erick Lonis se acordó de que fue a jugar al partido de homenaje de Jozef Miso, después de seis o siete años de retirado.

“Yo nunca juego y el Flaco está allá y quiere meterme un gol, hace que va a tirar un centro y me la quiere meter, donde yo voy para atrás apenas la manoteo, entró alguieny terminó en gol.

”Y me hace así (gesto de que fue pensado). Le tengo un gran aprecio y un gran respeto al Flaco. Me hubiera gustado, fue otro que en algún momento le dije que viniera al Saprissa y no quiso”, manifestó Erick Lonis.

Más anécdotas

Antonio Alfaro intervino y recordó que un momento, Mauricio Montero en algún momento se puso la morada, pero que fue después de que Alajuelense perdió una final en Tibás, cambió de camiseta con Benjamín Mayorga y se la puso al revés.

Erick Lonis recordó que él mismo actuó con Alajuelense y que lo hizo en el partido de despedida de Mauricio Montero contra el Bucaramanga de Colombia: “Yo jugué el primer tiempo y me trataron súper bien en la Liga”.

Además, el excapitán de Saprissa también fue parte del partido de despedida de Wílmer López y el Pato recordó que en el instante en el que el exguardameta iba a entrar como jugador de campo, no pudo hacerlo, porque fue cuando la afición invadió la cancha.

“Yo le decía a mi esposa al otro día que estaba preocupado por Erick, porque no sabía qué pasó. Lo llamé para ver si hubo problemas y me respondió que nombres, que más bien la gente le pedía fotos y fue algo que a mí me agradó mucho”, apuntó Wílmer López.

Lonis recordó que con Arnáez también tenía complicidad en la Sele, porque le decía que le rematara de lejos, que si se lo tapaba todo, nadie le iba a hacer un gol, porque le pegaba muy bien al balón.

“Después nos enfrentamos en los penales, me tiró tres y él metió uno, yo tapé otro y botó otro. Entonces dice que estamos empatados, porque el que botó no vale.

”Y el penal que metió fue por rebote, porque yo lo adiviné, pegó en el palo y le quedó a la altura de la cabeza. Y dice que él pensó como en Supercampeones y le hizo un toque”, contó Erick Lonis entre risas.

