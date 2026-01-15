¿Dirigiría a Alajuelense? La pregunta incómoda sobre la Liga que Wálter Centeno respondió sin dudar (video)

Wálter Centeno pasó por el "Camerino" de Wílmer López y Antonio Alfaro, en el canal de Youtube ElPato&Toño.

Wílmer “Pato” López y Wálter “Paté” Centeno fueron tema de debate durante muchos años, principalmente por sus colores y la eterna pregunta de que cuál de los dos creativos era el mejor.

Los dos son amigos y se tienen una admiración mutua, así que no es de extrañar que luego de una entrevista con Óscar “Macho” Ramírez, Wálter Centeno se convirtiera en el segundo invitado en el programa Camerino, en el canal de Youtube ElPato&Toño, conducido por Wílmer López y el periodista Antonio Alfaro.

En este diálogo ameno, Wálter Centeno dejó claro que no se ve trabajando en formación de niños, porque cree que sería como perder el tiempo. Eso porque para que funcione, necesitaría de un centro de entrenamiento.

Después de que el actual técnico de San Carlos pronunció eso, Antonio Alfaro le comentó que Liga Deportiva Alajuelense cuenta con el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Y que en vista de que la Liga lo tiene, le debía hacer lo que denominó como una pregunta incómoda: ¿Aceptaría trabajar en Alajuelense?

Contrario a lo que algunos se imaginarían, “Paté” ni siquiera lo tuvo que pensar.

“Soy un profesional del fútbol, yo no tengo en este momento colores. Soy un profesional, porque a mí nadie me ha dicho usted está en Santos y a mí Saprissa no me ha dado una plata.

”Mi exclusividad la manejo yo... Si Antonio me da trabajo y le gusta mi trabajo, yo estoy con Antonio; y si Wílmer me da trabajo, igual. ¿Me entiendes? Eso del corazón queda para otra... Eso de que usted es de Saprissa, sí, sí, sí, no hay problema, pero no me etiquete, no me etiquete”, afirmó Wálter Centeno.

Ante esas palabras, Antonio Alfaro le comentó que eso el que no lo entendería sería el morado. Y Wílmer López coincidió en que al aficionado envenenado no le hará gracia.

“Hay que entenderlo, porque al final esto es un negocio. Qué raro, todo el mundo se hace la misma pregunta y yo me la voy a hacer: ¡Qué raro! Por qué Saprissa a mí nunca me ha buscado y me dice este es su proyecto, hágalo; si me quisiera tanto la Junta Directiva”, manifestó.

Centeno añadió: “Dígame, y por qué no, porque buscan españoles, porque buscan africanos... ¿Por qué? Sí o no, entonces por qué yo tengo que guardarle amor a alguien que no es recíproco conmigo”, comentó.

Tras emitir su posición y contestar la pregunta incómoda en “Camerino”, Wálter Centeno dijo que tampoco es que en este momento tenga alguna queja con Saprissa.

“Ahorita me abrió las puertas Grecia, fui y lo hice con mucho gusto; me abrió las puertas Santos y fui y lo hice como profesional. Ahora la tengo en San Carlos y lo hago con mucha pasión, trato de hacerlo lo mejor posible y listo.

”Porque esa es mi responsabilidad, la persona que me busca, bienvenido sea y no la que me cuestiona, porque hacia mi persona siempre hay más cuestionamientos que otra cosa”, aseguró, mientras que reiteraba que no sabía el motivo.

Wílmer López añadió que a veces la gente juzga por la personalidad y “Paté” señaló que tal vez es que él tiene algo diferente.

“No es que no me deje mandar, hay una línea de respeto. Ellos son mis jefes, usted me paga, pero yo trabajo y si usted me contrata a mí es porque le gusta mi trabajo. Déjeme trabajar y a partir de ahí después valora, pero no me quieran imponer”, explicó Wálter Centeno.

La charla transcurría y recordó que siempre le han contado que su papá era muy buen futbolista, un defensor fuerte que jugaba después del trabajo, pero nunca lo vio en acción como tal.

Los hermanos de “Paté” también jugaban y ellos sí eran más del corte y estilo de su progenitor, pero el exvolante dice que él nunca lo pudo complacer porque su estilo en cancha era totalmente opuesto al de su familia.

Sin embargo, Wálter Centeno comentó entre risas que a pesar de eso, su papá se dio un gusto en diciembre y lanzó la confesión más inesperada de esa entrevista.

“Ya está feliz, ya ganó la Liga (ríe)... Mi papá es más manudo que Wílmer, están parejos”, aseguró Wálter Centeno.

Aquella afirmación dio para un par de preguntas que saltaban por curiosidad:

- ¿Nunca le insistió? “No, no, no... La verdad que él siempre fue muy respetuoso conmigo”.

- ¿Fue fortuito? “Que yo cayera ahí, sí, fue así. Porque el fútbol es una oportunidad, el tren del éxito pasa una vez y más a temprana edad. Y si usted no toma una decisión rápido y espera al príncipe azul o a la princesita, no llega”.

Wálter Centeno no hizo ligas menores y llegó a Saprissa cuando ya tenía 19 años, lo que lo lleva a decir: “Yo debuté tarde, ya era viejo”.

Pero su presente es otro, en el banquillo y afirma que no es fácil, pues dice que le ha costado mucho traer nuevas ideas y que ha tenido mucho aprendizaje.

“Creo que he aprendido más de lo que aprendí como futbolista a nivel de cancha, de relación con el jugador, de tolerancia, de paciencia. Las nuevas generaciones no están tan aptas para el cambio, tal vez nuestras bases no están bien formadas”, citó.

Ante eso, dijo que toca entonces ir a la cancha otra vez, a enseñarle a jugar de espalda a un jugador; a saber cuándo tiene que parar o cuándo tiene que acelerar.

“Es como un retroceso que se encuentra uno, jugadores a los que les cuesta patear. Es una cosa que nadie entiende, que todo mundo habla, pero nadie corrige. Es como un circo tico, todo mundo opina y nadie hace nada. Eso me cansa”, concluyó Wálter Centeno, al compartir “Camerino” con Wílmer López y Antonio Alfaro.

