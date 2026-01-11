Vea la imperdible bienvenida de Wílmer López a Bryan Ruiz en su regreso a Alajuelense

Wílmer López y Bryan Ruiz han pasado muchas batallas juntos y el Pato celebra que el excapitán esté de vuelta en su faceta como entrenador del equipo U-21 de Liga Deportiva Alajuelense.

¿Se imagina que su ídolo lo reciba al regresar al fútbol como entrenador del equipo U-21 de Liga Deportiva Alajuelense, después de unos meses fuera? Justamente eso le pasó a Bryan Ruiz.

Cuando retornó al Centro de Alto Rendimiento (CAR) para comenzar labores con sus pupilos, en la entrada lo esperaba nada más ni nada menos que Wílmer “Pato” López.

El instante quedó grabado y puede observarse en el canal de Youtube ElPato&Toño, que es un proyecto en conjunto entre la leyenda de la Liga y el periodista Antonio Alfaro.

Fue algo rápido, porque Bryan confesó que iba tarde, pero la camaradería no faltó, así como el apretón de manos y los abrazos sinceros y efusivos entre dos figuras importantes en la historia de Alajuelense. Y se produjo este diálogo:

— Wílmer López: “Pero miren, vean quién está regresando nuevamente a nuestra institución, Bryitan felicidades, bienvenido nuevamente aquí a lo que es su casa. Aquí, al Centro de Alto Rendimiento, la famoso CAR de Liga Deportiva Alajuelense.

”Bienvenido primero que todo, gracias a Dios que su señora está muy bien y que eso le permite retomar y que lo tengamos nuevamente aquí aportando toda su experiencia, todo su conocimiento aquí a nuestra querida institución”.

— Bryan Ruiz: “Sí, bueno... Muchas gracias Wil, qué bueno encontrármelo a usted de primero aquí, viniendo al CAR. Uno de se ecuentra cosas buenas aquí”.

— Wílmer López: “Buenas y bonitas”.

— Bryan Ruiz: “Y bonitas...”.

— Wílmer López: “Bendiciones y muchos éxitos Bryan, en su regreso aquí. Esperemos que venga por muchísimo tiempo y que venga con toda su experiencia al aporte de nuestra querida institución, después de que ya se consiguió la 31 y que hay un buen ambiente. El regreso suyo es parte del buen ambiente que hay también y entonces desearle lo mejor”.

— Bryan Ruiz: “Gracias Wil, yo creo que estoy muy contento de estar aquí, necesitábamos esa 31 para que la gente también se dé cuenta de que se está haciendo muy buen trabajo, se viene haciendo muy buen trabajo en ligas menores, en la femenina; pero sí necesitábamos ese título.

”Es importante que la Liga gane títulos, porque somos una institución ganadora y, a partir de ahí, ojalá seguir creciendo con títulos y seguir formando los chicos de una mejor manera para que nos den más títulos y muchas cosas importantes no solo en la Liga, sino en la Selección Nacional”.

— Wílmer López: “Sí, sí, sí... A nivel nacional, claro”.

— Bryan Ruiz: “Claro”.

— Wílmer López: “Éxitos Bryan, desearle lo mejor, que la pase bien y a entrenar”.

— Bryan Ruiz: “Nos vemos, voy tarde, gracias Wil”.

Pero una cosa es leerlo y otra verlo, así que a continuación podrá observar el video de ese momento tan ameno y lleno de camaradería entre Wílmer López y Bryan Ruiz.

