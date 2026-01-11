Actualidad rojinegra

Vea la imperdible bienvenida de Wílmer López a Bryan Ruiz en su regreso a Alajuelense

Wílmer López esperó a Bryan Ruiz en la entrada del CAR y esto fue lo que se dijeron (video)

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Wílmer López y Bryan Ruiz han pasado muchas batallas juntos y el Pato celebra que el excapitán esté de vuelta en su faceta como entrenador del equipo U-21 de Liga Deportiva Alajuelense. (Francisco González / Goles Manudos)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseActualidad RojinegraBryan RuizWílmer López
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.