Erick Lonis es claro sobre Alejandro Bran: ‘Se equivocó fatal, pero...’

Erick Lonis se refirió al escándalo de indisciplina de Alejandro Bran y lo hizo en su programa de televisión, 'Deporte Más', en Teletica.

Erick Lonis dijo en su programa Deporte Más, en Teletica, que abordaría el tema de Alejandro Bran con responsabilidad y sin morbo para tratar de buscar cómo aportar en situaciones tan complicadas, haciendo énfasis en que en este momento le ocurre a Liga Deportiva Alajuelense, pero que le puede pasar a cualquier equipo.

Dejó claro que no quería mostrar los videos, pero que pasaría unas tomas breves porque quizás hay gente que no sabe qué pasó.

A manera de resumen, Erick Lonis señaló que Alejandro Bran tuvo un inconveniente aparentemente en el condominio donde vive, por ruido y porque daba la impresión de que estaba bajo los efectos del licor.

También mencionó que la seguridad del condominio lo abordó, que hubo unas imágenes bastante grotescas y luego se lo llevó la Fuerza Pública y como no hubo una denuncia formal fue liberado.

“A raíz de eso, la Liga Deportiva Alajuelense tomó algunas determinaciones que es separarlo del equipo, al parecer momentáneamente y no jugó el sábado. Y se ha hecho toda una polémica alrededor de situaciones como esta? Eso fue lo que pasó”, expresó Erick Lonis.

Después de ese preámbulo, Erick Lonis escuchó las posiciones de sus otros panelistas, que son Lina Arciniegas, Kenneth Paniagua, Pablo Izaguirre y Roy Myers.

Erick Lonis dejó ver que entiende a quienes dicen que por qué lo envían a entrenarse con el equipo U-21 y cree que una posible solución es que vaya a entrenar solo. Sin embargo, él mismo indicó que hay que ver bien los reglamentos, el contrato y esas cosas.

“Porque la FIFA no permite que usted lo mande a entrenar a un equipo para el cual él no firmó. Antes la gente decía si ese jugador no va a firmar conmigo, se manda a entrenar con la juvenil o solo, eso no se puede hacer”, expresó.

Después de pronunciar eso, dijo que lo ocurrido no se puede normalizar, porque es un comportamiento grave, poco profesional y lo calificó como una falta de compromiso con la institución, con él como jugador y con él como persona.

“Dicho eso, todos en la vida, generalmente nos hemos equivocado. La diferencia de muchos, los que critican ahora y son implacables es que cuando crecieron no había celulares con cámara, pero se hubiesen dado escándalos”, citó Erick Lonis.

Cree que se tiene que ser empático y pensar que eso le puede ocurrir a cualquiera o alguien cercano, sin que signifique que se normalice lo que pasó.

“Ya fuimos claros que no es una actitud profesional, pero poniéndome en la situación de que tenemos más de 200 muchachos, niños y niñas con la responsabilidad de un equipo, cuando los tienes en ligas menores, todos tienen algún tipo de situación. Entonces, cuando la gente dice a ese hay que echarlo, eso es poco profesional, hay que cortarle la cabeza, yo no estoy de acuerdo”, afirmó.

Los errores de jugadores hay que corregirlos, no crucificarlos y dejarlos solos pic.twitter.com/sljQYOU68N — TD Más (@tdmascrc) March 22, 2026

Porque según él, al futbolista desde que empieza su proceso de formación hay que educarlo.

“Es muy fácil para un club agarrar y decir este muchacho se equivocó, este niño se equivocó, descartado. Los clubes, además de hacer equipos de alto nivel, también tenemos la responsabilidad que en cierta forma nos han transferido los padres para educar, para disciplinar y en estos casos inculcar valores. Quitarlo es lo más fácil para cualquiera”, recalcó.

Añadió que quizás no sea en este caso de Alejandro Bran, pero a veces es la última tabla de salvación que puede tener un muchacho.

“Si se equivoca hay que corregirlo, si se equivoca otra vez hay que corregirlo, si ya en la tercera es muy grave, ya no se puede y habla con los papás, pero como club uno tiene que buscar”, apuntó.

De vuelta al caso del mediocampista de la Liga y de la Selección de Costa Rica, Erick Lonis manifestó: “Lo de Alejandro Bran yo digo que se equivocó, se equivocó fatal, pero tampoco es que la Liga tiene que descartarlo; tampoco es que tiene que cortarle la cabeza. Creo que tiene que disciplinarlo, tiene que tomar las medidas que ellos consideren, pero es una persona que puede rescatar”.

Lo otro que exteriorizó Erick Lonis fue que lo que pasó fue grave, porque si vive en un condominio y hay vecinos, se tiene que respetar las reglas de convivencia.

“No podés estar haciendo ruidos, acelerando la moto a esas horas de la mañana cuando hay vecinos que tienen niños. Hay gente que se acostó tarde estudiando, o se levanta para ir a trabajar. Lo de él fue una situación complicada, pero también yo creo que no se trata de tirar a la gente a los leones y decir: ‘Yo soy inmaculado, yo no me equivoqué nunca’.

“Esperamos que sea una experiencia para él, muy difícil para el club, no podemos juzgar al club porque eso nos puede pasar a cualquiera. Todos los que tenemos muchachos y muchachas adolescentes, bajo nuestra responsabilidad, nos puede pasar. Mejor tratar de buscar una solución”, concluyó Erick Lonis en su programa de televisión.

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