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Erick Lonis es claro sobre Alejandro Bran: ‘Se equivocó fatal, pero...’

Erick Lonis habló sobre el escándalo de indisciplina de Alejandro Bran; esto fue lo que dijo en su programa ‘Deporte Más’, en Teletica

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Por Fanny Tayver Marín
Erick Lonis se refirió al escándalo de indisciplina de Alejandro Bran y lo hizo en su programa de televisión, 'Deporte Más', en Teletica.
Erick Lonis se refirió al escándalo de indisciplina de Alejandro Bran y lo hizo en su programa de televisión, 'Deporte Más', en Teletica. (Captura de video y Prensa LDA/Fotocomposición en Canva)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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