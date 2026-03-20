Las inesperadas confesiones de Óscar Ramírez al hablar sobre los sancionados Alejandro Bran y Kenneth Vargas

Óscar “Macho” Ramírez se pronunció por primera vez ante el nuevo escándalo de indisciplina en Liga Deportiva Alajuelense, protagonizado esta vez por Alejandro Bran y Kenneth Vargas.

Porque hace seis meses, también se dio el episodio de la fiesta previa al viaje a Honduras, por lo que se bajó del avión a Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Paz y Deylan Aguilar.

“En cuanto al camerino, creo que es la misma sensación de la vez de Motagua. Un poco de sorpresa, creo que nos estamos jugando grandes cosas como para lo que pasó”, mencionó Óscar Ramírez.

Según él, de inmediato cambió el chip y habló con los capitanes que en este momento lo importante es el partido de este sábado contra Herediano.

“Luego habrá el tiempo para con los muchachos hablar y ver qué pasó, por qué la situación y ya las medidas internas ya están, ya se tomaron. Ahora totalmente enfocados en lo de mañana”, destacó.

- Ya en el equipo se han dado otros casos de indisciplina. ¿Qué responsabilidad tiene usted como técnico para que esto no se vuelva a repetir?

- Uno cuando está en un puesto como este tiene que entender que está con seres humanos y que no tiene el control de la vida privada de ellos y que cada quien tiene su libre albedrío. Uno pues recalca mucho sobre el tema de la responsabilidad del descanso.

”De hecho hablaba con Creichel Pérez, creo que la respuesta de él ante una situación como la que pasó ha sido la buena, la que entendió, que recapacitó y que en estos momentos es un muchacho diferente. Creo que lo marcó la situación.

”Cuando ya esté todo el grupo hablaremos con ellos y de alguna manera hablar de muchas cosas; cosas que sí se han hablado. De hecho, con Bran yo he tenido un poco más de cercanía por el tema que no jugaba y muchas cosas ahí. Y hablamos de estos temas en algún momento, pero en este momento no puedo decir que por qué fue que lo hizo, no sé, porque no he hablado con él”.

- ¿Qué sensación en lo particular tiene usted con todo lo sucedido en las últimas horas?

- Es que no me puedo detener, no me puedo detener que por qué esto y lo otro. Simplemente que con la gente que está en este momento; llámese la gente lesionada, llámese el problema este, está el juego de este sábado. Y aquí es darle para adelante, ya tuvimos la experiencia contra el Motagua, fueron cuatro muchachos.

”De esos, dos que estaban en planes para el partido y lo asimilamos muy maduramente, el equipo respondió muy bien, sacamos una serie muy compleja, muy parecido al partido de este sábado, que es muy importante para acercarnos ahí a las primeras posiciones”.

- Usted es un técnico con muchísima experiencia, exitoso, a quien la prensa respeta. ¿Siente que falta eso en algunos jugadores del vestuario? ¿Tiene el control del camerino?

- Me parece una pregunta extraña, que si tengo el respeto de un camerino, porque esto si fuera de hoy, te puedo decir que sí, que sí lo tengo. Son casos aislados, en la época mía era más complejo todavía este tema. De ver en algún momento en la utilería gente sacándose la goma. Entonces no es de hoy.

”Más bien ahora hay más control. Antes pasaba algo y como no había tanta cosa, teléfono y eso, pues pasaba inadvertido, muchas veces no se sabía”.

- Dice que no ha hablado con Alejandro Bran, ¿pero qué habló usted con los capitanes? ¿Cómo confronta la situación? ¿Cuál es el mensaje a los compañeros?

- Es un tema que ya lo vivimos y lo manejamos muy bien la vez pasada. Ahora, inmediatamente fue pensar en Heredia. Esa fue mi charla el jueves, de que ya sabemos lo que pasó, enfoquémonos en Heredia.

”Y en el transcurrir de este tiempo, ya cuando nos juntemos otra vez, pues ya lo manejamos con los muchachos que estuvieron en esto, y como grupo, y como gente madura, creo que eso será igual que pasó la vez pasada”.

- ¿Las medidas que se tomaron la vez pasada y ahora, de separar a los jugadores del primer equipo por un tiempo, las tomó usted?

- Creo que a lo interno eso ya está claro. Es parecido a lo de la vez pasada, creo que todos son por iguales y el castigo de la vez pasada fue muy similar; tal vez no sé si es más en el tema económico. No tengo conocimiento de eso, pero sí se habla de días, entonces, a lo interno ya eso está, ya se manejó.

”Ahora a esperar el parón por la Selección y ver qué va a pasar, porque me imagino yo que como institución tenemos que dar un respaldo en el tema social, el tema individual de él, para que no vuelva a pasar.

”Igual que se hizo con Creichel, que estuvo en sus sesiones de terapia y los otros muchachos también, por lógica también creo que ellos tienen que asumir eso para poder comportarse. Porque si ya es una constante, entonces sí ya hay que tomar medidas un poco más fuertes”.

- ¿La decisión en lo deportivo de separarlos sí es suya?

- Sí, sí, igual bajé a la otra gente del avión, igual, porque creo que hay un respeto hacia un grupo y eso es importante.

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