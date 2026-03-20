Puro Deporte

Las inesperadas confesiones de Óscar Ramírez al hablar sobre los sancionados Alejandro Bran y Kenneth Vargas

Óscar Ramírez se refirió por primera vez al nuevo escándalo de indisciplina en Liga Deportiva Alajuelense

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Por Fanny Tayver Marín
Óscar Ramírez respondió múltiples consultas sobre el caso de indisciplina de Alejandro Bran y Kenneth Vargas.
Óscar Ramírez respondió múltiples consultas sobre el caso de indisciplina de Alejandro Bran y Kenneth Vargas. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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