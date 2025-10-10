¿Era penal? Esto le dijo el polémico árbitro Wálter López a Alonso Martínez

Esta fue la alineación estelar de la Selección de Costa Rica contra Honduras, en un partido que acabó 0-0.

Después de que la Selección de Costa Rica sumó un punto valioso contra Honduras (0-0) en la eliminatoria mundialista, Alonso Martínez fue el primer jugador que salió a atender a los medios de comunicación en la zona mixta, en el Estadio Francisco Morazán, en San Pedro Sula.

En el partido se presentó una jugada polémica, porque a él lo golpearon en el área y el contacto parecía muy notorio. Sin embargo, la acción no se revisó.

LEA MÁS: Selección de Costa Rica: Así queda la tabla de posiciones de la eliminatoria mundialista (ojo con Haití)

“Le pregunté al árbitro (Wálter López) si era penal, me dijo que había contacto y que no era penal, entonces no entendí”, confesó Alonso Martínez en la transmisión de Radio Columbia.

De igual forma, ya nada se puede hacer y el propio futbolista originario de la isla de Chira lo tiene claro. Desde ya está pensando en el partido del próximo lunes, contra Nicaragua en el Estadio Nacional.

Sobre lo que fue el juego en San Pedro Sula, Alonso Martínez reseñó que Honduras “es un gran equipo, teníamos que cuidarnos, pero se sacó un buen resultado”.

También resaltó que la Selección de Costa Rica ahora depende de sí misma.

LEA MÁS: La Selección de Costa Rica recibe malas noticias ante Honduras

“Hay que sacar el resultado el lunes. El empate no estuvo mal, pero queríamos ganar. El equipo venía mentalizado a ganar y hay que esperar”, señaló.

La Selección de Costa Rica se trae un punto de Honduras y el equipo patrio no tiene tiempo que perder. Su regreso a casa será de inmediato, en vuelo chárter.

LEA MÁS: La Selección de Costa Rica hizo su negocio, pero se pudo llevar algo más: uno a uno y calificaciones de los jugadores