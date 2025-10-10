Puro Deporte

¿Era penal? Esto le dijo el polémico árbitro Wálter López a Alonso Martínez

Estas son las impresiones de Alonso Martínez luego del partido de la Selección de Costa Rica en Honduras

Por Fanny Tayver Marín
Honduras vs. Costa Rica
Esta fue la alineación estelar de la Selección de Costa Rica contra Honduras, en un partido que acabó 0-0. (shu/FCRF)







Selección NacionalSelección de Costa RicaEliminatoria MundialistaHonduras vs Costa RicaAlonso Martínez
Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

