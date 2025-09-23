Equipo de Primera División anunció salida de dos futbolistas en menos de 24 horas

Aunque el periodo de inscripciones ya cerró, los movimientos no se detienen en el balompié nacional y un club sorprendió con la salida de dos futbolistas.

Posiblemente, ellos no estaban en los planes de Wálter “Paté” Centeno, pero lo cierto del caso es que en un lapso de menos de 24 horas, San Carlos dio a conocer que dos jugadores dejaron de formar parte de su plantel.

Los “Toros del Norte” primero informaron al mediodía del lunes que el jugador Alejandro Salazar no continuará formando parte de la institución, tras la rescisión de su contrato por mutuo acuerdo.

“Agradecemos a Alejandro por el tiempo, entrega y profesionalismo durante su paso por el club, deseándole el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos”, versa en el anuncio oficial difundido por la oficina de comunicación de San Carlos.

Pero eso no fue todo, porque este martes a las 9:30 a. m., el cuadro norteño avisó que “de común acuerdo, el jugador Harry Rojas finaliza su vínculo contractual con nuestra institución”.

De igual manera, le dio el agradecimiento protocolario cuando se da una salida del club.

Lo más llamativo en el caso de Harry Rojas es que él fue uno de los refuerzos que llegaron a San Carlos en este último mercado, con un contrato por un año, pero solo estuvo unos meses en el equipo.