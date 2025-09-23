Puro Deporte

Equipo de Primera División anunció salida de dos futbolistas en menos de 24 horas

Los movimientos no se detienen en el fútbol nacional

Por Fanny Tayver Marín
San Carlos vs. Pérez Zeledón Juego suspendido por neblina 1 de setiembre del 2025 Cortesía de San Carlos
San Carlos finiquitó contrato con dos futbolistas. (La Nación/Cortesía de San Carlos)







