San Carlos mueve el mercado y sorprende con la contratación de un mundialista

La Asociación Deportiva San Carlos anunció la llegada de un mundialista con la Selección de Costa Rica en las Copas del Mundo 2018 y 2022. Los norteños tendrán en sus filas, por un año, al lateral izquierdo Bryan Oviedo.

El exjugador de Saprissa y Alajuelense se encontraba sin equipo luego de su salida de los erizos a mitad de año; en una entrevista con La Nación dio a conocer que tenía algunos intereses internacionales, pero al final no se cerraron y él decidió continuar en el campeonato tico.

Noticia en desarrollo