El incierto futuro de Bryan Oviedo y su frustración en Alajuelense: ‘No quedar campeones golpeó bastante’

Bryan Oviedo lleva dos meses de vacaciones. El lateral reflexiona y acepta que era un tiempo que necesitaba, sobre todo porque se sentía desgastado, cansado y, hasta cierto punto, frustrado. Su última experiencia como jugador fue en Alajuelense, donde reconoce que el ambiente se tornó “complejo” tras no lograr el título nacional.

“Cuando jugué en la Liga hubo mucha frustración. No quedar campeones fue duro, golpeó bastante y hubo mucho desgaste mental y demás. La verdad es que sí fue complicado. Ahora, lo que le puedo decir es que este tiempo de descanso me enseñó a reflexionar, a entender, y sé que ahorita lo que quiero es buscar otra opción y seguir jugando”, afirmó.

Ante la ausencia del cetro nacional, Bryan era consciente de que su continuidad en Alajuelense sería complicada, especialmente porque notó que, con la llegada de Óscar Ramírez como timonel, la intención del primer equipo había cambiado.

De hecho, Oviedo declaró que sabía que las opciones de renovar eran escasas:

“Con la llegada de Óscar se cambió la mentalidad del equipo, se cambiaron cosas. Sabía que sería difícil continuar. Tengo gran relación con don Joseph y estoy muy agradecido, ellos también, pero me quedo con el aprecio de la gente”, profundizó.

Al repreguntarle cuál fue el cambio más evidente, Oviedo respondió:

“Refrescar la planilla era clave para ellos. Se buscaron dos jóvenes por izquierda (llegaron John Paul Ruiz y Elián Quesada). Hubiera sido bonito seguir, pero yo entendí que ya no se podía… más después de no quedar campeones", sentenció.

Sobre su etapa en Alajuelense, el futbolista comentó que nunca comprendió por qué los resultados no los acompañaron, considerando la calidad del plantel:

“Siento que la Liga fue el mejor equipo durante el último año. Guima formó un equipazo. Dentro de la institución teníamos un gran equipo de trabajo, hicimos cosas importantes, como ganar la Centroamericana dos veces, pero no se nos dio el torneo nacional”, afirmó.

Bryan también reconoció un error, ya con el análisis más frío tras la temporada:

“A nosotros nos faltó calma para sacar el torneo. No es fácil; no hay paciencia de los aficionados ni tiempo para esperar el trabajo. Pero yo creo que en el último año se hubiera dado el campeonato… Al final, no sabría decirte qué pasó, porque teníamos el mejor equipo", finalizó.

Bryan Oviedo llegó a Alajuelense en septiembre de 2024 y se mantuvo en el club hasta finales de ese año y durante el primer torneo del 2025. El lateral mundialista en Rusia 2018 y Catar 2022 se encuentra actualmente sin equipo, a la espera de una opción llamativa para continuar su carrera deportiva.