Saprissa está de luto por la muerte de jugador que estuvo en uno de los días más importantes de la historia del club

Olman Ramírez Fletis, exjugador de Saprissa fallecido este 23 de setiembre. El extremo luce aquí la S en el viejo Estadio Nacional.

El Deportivo Saprissa está de luto por el fallecimiento de Olman López Fletis, un futbolista que defendió la camisa morada en sus primeras temporadas.

Ramírez formó parte del club tibaseño que jugó en Primera División a partir de 1949, según recordó el periodista, estadígrafo e historiador Gerardo Coto Cover.

Incluso, Ramírez disputó el histórico primer clásico de la historia, el 12 de octubre de 1949 en el viejo Estadio Nacional. Fue un festival de goles que se saldó con victoria rojinegra 6-5; el último gol de aquel miércoles cayó al minuto 90 y marcó lo que sería la rivalidad más importante del fútbol costarricense.

Don Olman estuvo dentro de la planilla morada que saltó a la cancha aquel lejano feriado de miércoles, junto a leyendas como El Cholo Sanabria en la portería, Álvaro Murillo, Tulio Quirós y Rodolfo Herrera. Jugaba como extremo y de acuerdo con crónicas de la época participó en dos de los goles josefinos (el equipo aún no jugaba en Tibás).

Nota luctuosa del exjugador Olman Ramírez Fletis, del Deportivo Saprissa. (Deportivo Saprissa/Deportivo Saprissa)

Ramírez había nacido en 1927, por lo cual estaba próximo a cumplir los 100 años de edad.

LEA MÁS: Historia del Clásico Nacional: El épico primer encuentro de 1949 entre Saprissa y Alajuelense

El Saprissa envió un mensaje de solidaridad a sus familiares ante la partida de alguien que hizo historia con el equipo en sus primeros años de existencia.