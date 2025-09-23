Puro Deporte

Saprissa está de luto por la muerte de jugador que estuvo en uno de los días más importantes de la historia del club

El Deportivo Saprissa anunció en sus redes sociales la muerte de histórico futbolista

Por Fanny Tayver Marín
Olman Ramírez, exjugador de Saprissa. Cortesía.
Olman Ramírez Fletis, exjugador de Saprissa fallecido este 23 de setiembre. El extremo luce aquí la S en el viejo Estadio Nacional.







Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

