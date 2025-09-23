Puro Deporte

Jugador de Saprissa recibió peligrosa falta similar a la que casi deja a Neymar en silla de ruedas (video)

Ariel Rodríguez del Saprissa sintió una rodilla en la espalda, al estilo de Neymar en el Mundial de Brasil 2014

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Luis José Hernández va a la marca de Ariel Rodríguez, en el partido entre Saprissa y Pérez Zeledón. El generaleño vio la tarjeta roja en esta acción.
Luis José Hernández va a la marca de Ariel Rodríguez, en el partido entre Saprissa y Pérez Zeledón. El generaleño vio la tarjeta roja en esta acción que remite a Neymar en el Mundial 2014. (Captura de FUTV/Captura de FUTV)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SaprissaPérez ZeledónTorneo Apertura 2025Ariel RodríguezNeymar
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.