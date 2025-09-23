Jugador de Saprissa recibió peligrosa falta similar a la que casi deja a Neymar en silla de ruedas (video)

Luis José Hernández va a la marca de Ariel Rodríguez, en el partido entre Saprissa y Pérez Zeledón. El generaleño vio la tarjeta roja en esta acción que remite a Neymar en el Mundial 2014.

El delantero Ariel Rodríguez de Saprissa recibió una dura falta ante Pérez Zeledón en el compromiso de este lunes, que recordó un episodio en la carrera del brasileño Neymar.

Rodríguez esperaba un balón aéreo en la recta final del compromiso ante los Guerreros, que Saprissa saldó con un contundente 3-0.

LEA MÁS: Vladimir Quesada, tras goleada del Saprissa: ‘Ustedes lo llamaron fracaso y crisis, pero este grupo es increíble’

En ese momento llegó a la marca Luis José Hernández (por cierto, con pasado en el club tibaseño), pero en vez de ir por la pelota en las alturas, sacó la rodilla directo a la espalda de Ariel.

El delantero morado se levantó de una vez, pese a lo aparatoso de la acción. El árbitro Josué Ugalde no dudó en sacarle la roja a Hernández de inmediato, dada la peligrosa acción.

Esta jugada recuerda la lesión que sacó a Neymar Jr. del Mundial de Brasil 2014, cuando el colombiano Juan Camilo Zúñiga le propinó un rodillazo bastante similar en el partido de cuartos de final.

El astro brasileño sufrió la fractura en una vértebra lumbar y se curó con reposo. Eso sí, según advirtieron los médicos, estuvo a pocos centímetros de un daño en la columna vertebral que lo hubiera dejado postrado de por vida.

Vea aquí la jugada de Ariel Rodríguez.

Esta fue la acción del colombiano Camilo Zúñiga ante Neymar, por la cual solo recibió tarjeta amarilla.