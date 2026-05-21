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Entre fútbol y quimioterapias: Carolina Jaikel hace nuevas y fuertes confesiones en su lucha contra el cáncer

Carolina Jaikel contó algunas cosas que no había dicho, al tiempo que acompaña a su hijo Benjamín en un torneo de fútbol fuera del país

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Por Fanny Tayver Marín y Juan Pablo Sanabria
MATERIAL EXCLUSIVO DE NACION HATA SU PUBLICACION. 05/05/2026, San José, Santa Ana, entrevista con Carolina Jaikel, esposa del ex jugador de la selección nacional Bryan Ruiz.
Carolina Jaikel acaba de recibir una nueva sesión de quimioterapia. (Jose Cordero/José Cordero)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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