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El día que Carolina Jaikel vio a sus papás llorar, llorar y llorar

A Carolina Jaikel se le quiebra la voz al pensar en lo difícil que debe ser para una madre y un padre saber que un hijo o una hija tiene cáncer

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Por Fanny Tayver Marín y Juan Pablo Sanabria
Rodrigo Jaikel y Ana Cecilia Salazar tienen dos hijas, Carolina y Priscila y gracias a ellas ganaron dos hijos, Bryan Ruiz e Isaac Moya.
Rodrigo Jaikel y Ana Cecilia Salazar tienen dos hijas, Carolina y Priscila. Gracias a ellas ganaron dos hijos, Bryan Ruiz e Isaac Moya. (Instagram Carolina Jaikel/Cortesía)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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