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Carolina Jaikel nos abre las puertas de su alma: esta es la historia de la abogada de origen libanés a la que el cáncer le mostró su misión

La esposa de Bryan Ruiz ha conmovido e inspirado a miles con su testimonio, pero es en su hogar donde halló la paz y el norte desde aquel diagnóstico que recibió en el 2025

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Por Juan Pablo Sanabria y Fanny Tayver Marín
MATERIAL EXCLUSIVO DE NACION HATA SU PUBLICACION. 05/05/2026, San José, Santa Ana, entrevista con Carolina Jaikel, esposa del ex jugador de la selección nacional Bryan Ruiz.
Los estudios más recientes a los que se sometió Carolina Jaikel indicaron que no hay enfermedad activa, luego de que la diagnosticaron con cáncer de pulmón y metástasis ósea, hace un año. Sin embargo, la lucha sigue y su misión de vida apenas empieza. (José Cordero)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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