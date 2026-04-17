Carolina Jaikel impacta al gritar al mundo la noticia que parecía imposible sobre su lucha contra el cáncer

Carolina Jaikel lleva 10 meses de lucha contra el cáncer de pulmón con metástasis ósea que le fue diagnosticado; prácticamente un año en el que ha convertido su batalla en un testimonio de esperanza para miles.

Los diagnósticos eran devastadores y situaban su enfermedad en fase 4. Los doctores le hablaron de tiempo y no de cura, como ella misma confesó en una reveladora entrevista que tuvo con Lizeth Castro.

Sin embargo, ahora le grita al mundo la noticia más alegre, esa a la que se aferró durante todo este tiempo.

Tras someterse ayer a su primer PET scan (tomografía por emisión de positrones), Jaikel aseguró que los análisis arrojaron que su organismo está limpio de cáncer.

“El día de mi primer PET scan, limpio. El primero de muchos, si Dios quiere. Porque esta familia hace rato que tuvo que aprender que todo es según su voluntad. Y que esa voluntad, aunque a veces nos cueste entenderla, siempre, siempre es buena y perfecta”, escribió.

“Gracias por tantas oraciones, por tanto amor. No cabe más agradecimiento en el corazón. Nunca nos imaginamos hace casi 10 meses los milagros y bendiciones que íbamos a vivir”, añadió en su emotivo mensaje.

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