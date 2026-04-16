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Así va el tratamiento de Carolina Jaikel en Estados Unidos: la esposa de Bryan Ruiz revela cómo purga los tóxicos de su cuerpo

La periodista compartió los dos tratamientos a los que se sometió recientemente

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Por Fátima Jiménez
Carolina Jaikel contó en sus redes sociales que está disfrutando con Bryan Ruiz en Magia del Poás.
Carolina Jaikel y Bryan Ruiz se encuentran en Estados Unidos, donde la esposa del exfutbolista lleva su tratamiento contra el cáncer. (Tomada de redes )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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