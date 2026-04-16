Así va el tratamiento de Carolina Jaikel en Estados Unidos: la esposa de Bryan Ruiz revela cómo purga los tóxicos de su cuerpo

Carolina Jaikel y Bryan Ruiz se encuentran en Estados Unidos, donde la esposa del exfutbolista lleva su tratamiento contra el cáncer.

La esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, Carolina Jaikel, continúa su tratamiento contra el cáncer de pulmón con metástasis ósea y, recientemente, compartió con sus seguidores cómo avanza su proceso médico y las medidas que toma para eliminar los tóxicos que este tratamiento deja en su cuerpo.

“Hoy tuve PET scan, que usa glucosa radioactiva, y más tarde tengo un MRI con contraste. Eso significa un montón de tóxicos en mi cuerpo”, explicó Jaikel desde Estados Unidos, en una publicación en sus redes sociales.

De acuerdo con información médica especializada, un PET scan (tomografía por emisión de positrones) es un estudio de imagen que permite observar cómo están funcionando los órganos y tejidos del cuerpo. Para realizarlo, se inyecta una pequeña cantidad de una sustancia radiactiva que se acumula en las áreas con mayor actividad metabólica, como ciertos tipos de cáncer, y el escáner detecta esa actividad.

Por su parte, una MRI o resonancia magnética es un examen que produce imágenes detalladas de la estructura interna del cuerpo, como el cerebro, la columna vertebral, las articulaciones y los órganos. Este estudio funciona mediante un potente imán y ondas de radio, no utiliza radiación y permite identificar tumores, lesiones o daños en los tejidos.

Jaikel expresó su gratitud por poder acceder a estos exámenes y explicó que realiza diversas prácticas para ayudar a su cuerpo a eliminar los tóxicos acumulados durante el tratamiento. Entre ellas mencionó mantenerse bien hidratada, llevar una alimentación saludable y hacer ejercicio moderado.