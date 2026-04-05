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Carolina Jaikel y Bryan Ruiz revelan lo difícil de explicarle a sus hijos que su madre tiene cáncer

La pareja confesó que a sus dos hijos les ‘asustó’ la palabra cáncer y contaron cómo abordan el complicado tema con ellos

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Por Fiorella Montoya
Bryan Ruiz y su esposa, Carolina Jaikel, compartieron los detalles de su lucha emocional y física contra un cáncer de pulmón en fase 4.
Bryan Ruiz y su esposa, Carolina Jaikel, compartieron los detalles de su lucha emocional y física contra un cáncer de pulmón en fase 4. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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