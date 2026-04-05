Carolina Jaikel y Bryan Ruiz revelan lo difícil de explicarle a sus hijos que su madre tiene cáncer

Bryan Ruiz y su esposa, Carolina Jaikel, compartieron los detalles de su lucha emocional y física contra un cáncer de pulmón en fase 4.

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, enfrenta un cáncer de pulmón en fase cuatro. En reiteradas ocasiones ha contado su historia en redes sociales y, recientemente, ahondó en algunos detalles en el programa Desde el alma con Lizeth Castro.

En ese espacio, Carolina y Bryan comentaron cómo han atravesado la enfermedad y narraron el momento en que le contaron a sus hijos, Benjamín y Leonardo, que su madre tiene cáncer.

“Lo primero que hicimos fue buscar a alguien que nos guiara en cómo comunicarle esto a ellos, porque creo que es importante. Hay profesionales en este ámbito que pueden guiarlo a uno y eso fue lo que nosotros buscamos”, explicó el exfutbolista, al contar que se apoyaron en una psicóloga infantil con especialidad en oncología.

El consejo fue: “Cuéntenles que hay algo que mamá tiene, que tiene que tratarse y, después de ahí, contesten lo que ellos pregunten”. Basados en eso, tuvieron la primera conversación.

“No fue tan difícil, porque no preguntaron tanto. Entonces fue como: ‘Ok, mamá y yo tenemos que ir porque a mamá le salieron unas pelotitas en el pulmón y otra en el sacro; entonces tenemos que ir allá, a Texas, para que la revisen, para que vean qué tratamiento será el mejor para hacer. Vamos a confiar en Dios en que todo va a estar bien’”, comentó Ruiz sobre cómo abordaron el tema con sus hijos.

Bryan Ruiz y Carolina Jaikel, quien actualmente padece cáncer, tienen dos hijos. (Instagram)

La segunda conversación fue más complicada, ya que los medios de comunicación pronto darían a conocer la situación. Por esa razón, les contaron directamente que Carolina tenía cáncer.

“La palabra cáncer les asustó muchísimo. Preguntaban: ¿Te vas a morir? ¿Se te va a caer el pelo? A partir de ahí les contamos más; simplemente fue acercarlos a Dios para darles herramientas para abordar la vida y esto que estamos pasando", explicó Jaikel.

“No les podíamos mentir ni robarles, esto les tocó a ellos, entonces lo tienen que vivir. ¿Cómo les roba la oportunidad uno de rezar y de sensibilizarse?”, agregó Carolina, contando que sus hijos han llorado por el momento que atraviesan.

Cuando el caso se hizo público, tuvieron que continuar hablando sobre la enfermedad a sus hijos, pues sus compañeros en la escuela también se enteraron.

“Le dije a Benjamín: ‘No sabemos si a vos te va a tocar estar para otro niño que pase por esto, ¿verdad? Es el lugar que la vida nos puso y que nos va a tocar, y hacemos lo máximo con las cartas que la vida nos va poniendo’“.

Los pequeños le han expresado su temor a la muerte de su madre, pero la familia se ha basado en la fe en medio de la complicada situación.