‘Hay días que cuesta hasta rezar’: El valiente testimonio de Carolina Jaikel en su etapa más difícil

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, comparte constantemente consejos y mensajes de fe en medio de su lucha contra el cáncer.

Carolina Jaikel, esposa del exfutbolista costarricense Bryan Ruiz, compartió un profundo mensaje sobre su proceso personal ante el cáncer de pulmón, en etapa 4, que padece.

En su publicación, Jaikel dejó ver el impacto emocional que atraviesa durante este proceso. Su mensaje abordó el miedo, la angustia y la dificultad de mantener la fe en los momentos más complejos.

A través de un texto, la costarricense expresó cómo enfrenta los días más difíciles: “Hay días que se sienten pesados en el alma. Hay días que cuesta hasta rezar. Hay días donde el miedo y la angustia quieren robar la fe. Creo que en todo el camino hacia Dios, la entrega es la parte más difícil. Soltar el control. Lograr decirle ‘hágase tu voluntad’ sin sentir derrota, sino entender que su voluntad es perfecta", escribió.

También, en medio de su lucha compartió, un fuerte mensaje a sus seguidores.

”Que en esos días duros logremos encontrarlo, aunque sea entre lágrimas. Que nos rindamos a sus pies y que su amor logre calmar nuestra alma poco a poco", agregó.

Jaikel se mantiene en tratamiento de quimioterapia como parte de su proceso médico. Durante esta etapa, se ha apoyado en la fe y en su familia como un pilar para sobrellevar la enfermedad.