Viva

‘Hay días que cuesta hasta rezar’: El valiente testimonio de Carolina Jaikel en su etapa más difícil

La empresaria se encuentra luchando contra un cáncer de pulmón

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Carolina Jaikel y su esposo Brya Ruiz.
Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, comparte constantemente consejos y mensajes de fe en medio de su lucha contra el cáncer. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Carolina JaikelBryan Ruiz
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.